Joey Veerman tekent nieuw meerjarig contract bij PSV

PSV heeft het contract van Joey Veerman opengebroken en verlengd tot medio 2028, zo melden de Eindhovenaren via de officiële kanalen. De 25-jarige middenvelder liep in 2026 uit zijn contract, maar PSV voorkomt zo in ieder geval dat Veerman dan gratis de deur uit loopt.

“We zijn heel content met deze verlenging”, zo laat Directeur Voetbalzaken Earnest Stewart optekenen op de clubwebsite. Veerman lag oorspronkelijk tot de zomer van 2026 vast, maar liet afgelopen zomer al doorschemeren open te staan voor een nieuwe stap.

“Dit is voor Joey bovendien een beloning voor de geweldige ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt sinds hij in januari 2022 overkwam van sc Heerenveen. Joey is erg belangrijk in het voetbal dat trainer Peter Bosz graag wil spelen met PSV. We hopen nog lang van hem te kunnen genieten”, aldus Stewart.

Veerman kwam de afgelopen weken niet in actie voor PSV, daar een liesblessure hem aan de kant houdt. Vermoedelijk keert de Volendammer pas na de interlandperiode terug in de selectie van Peter Bosz.

“Ik ben superblij met deze waardering”, laat Veerman optekenen op de clubwebsite. “Op sportief vlak gaat het PSV voor de wind en samen met mijn gezin ben ik erg gelukkig in Eindhoven. Dit is een mooie dag voor alle betrokken partijen.”

PSV nam Veerman in januari 2022 over van sc Heerenveen, dat zes miljoen euro ontving voor de middenvelder. In Eindhoven groeide Veerman uit tot een van de smaakmakers in de Eredivisie.

Bij PSV kwam Veerman tot dusver in 124 wedstrijden in actie. Daarin was hij goed voor 23 doelpunten en 45 assists. Veerman hoopt die aantallen snel weer omhoog te kunnen krikken. “Ik hoop zo snel mogelijk weer van waarde te kunnen zijn op het veld en mooie successen te kunnen vieren met onze supporters”, besluit hij.