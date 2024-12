Joey Veerman na nieuwe nederlaag PSV: 'Heb het gevoel dat jullie me iets willen aanpraten'

PSV kende afgelopen week een van de zwaarsten sinds de aanstelling van Peter Bosz. De Eindhovenaren verloren in een week tijd twee keer, nadat het in Friesland misging tegen angstgegner sc Heerenveen. Joey Veerman maakt zich echter weinig zorgen.

Dinsdagavond ging PSV al de mist in in de Champions League, toen in Guingamp Stade Brest aan het langste eind trok (1-0). Dat chagrijn wilde Bosz en zijn elftal zaterdag in Heerenveen van zich afspelen, maar dat mislukte compleet.

De Eindhovenaren waren totaal niet zichzelf en door een doelpunt van invaller Ion Nicolaescu verloor PSV zelfs. Het was na een eerdere verliespartij tegen Ajax (3-2) slechts de tweede nederlaag dit seizoen.

Veerman en zijn teamgenoten zullen met de nodige frustraties de spelersbus in zijn gestapt. De lange rit terug naar Eindhoven zal nóg langer hebben aangevoeld. De Volendamse middenvelder schoof aan tijdens de persconferentie na afloop.

Hij erkent aldaar dat de titelstrijd zomaar weer open kan barsten. "Die wedstrijd tegen Feyenoord (aankomende zondag, red.) is een hele belangrijke voor het kampioenschap", aldus de middenvelder na het duel met zijn oude club.

Als dan vanuit de perszaal wordt geconstateerd dat dit een 'hele nieuwe situatie' voor PSV onder Bosz is, doelend op de twee verliespartijen, reageert Veerman geïrriteerd. "Omdat?", vraagt hij eerst nog om verheldering, waarna hij vervolgt.

"Ik heb een beetje het gevoel dat jullie ons iets willen praten", reageert de inmiddels van een blessure herstelde spelverdeler. "Ik vind het een beetje vergezocht van je om het zo te noemen."

"We hebben de afgelopen anderhalf jaar bijna iedereen ondersteboven gespeeld, dus het zou een beetje raar zijn als we nu na twee nederlagen bij de pakken neer gaan zitten. Daar geloof ik niet in", besluit Veerman.