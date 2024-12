Joël Piroe scoort twee keer en helpt Leeds United aan koppositie

Leeds United heeft de koppositie overgenomen in het Championship. Donderdagavond was de ploeg van manager Daniel Farke met 0-2 te sterk voor Stoke City, waardoor the Whites aan kop gaan op het tweede profniveau in Engeland. Voormalig PSV-spits Joël Piroe was met twee treffers de gevierde man.

Stoke City - Leeds United 0-2

Met Pascal Struijk en Piroe in de basis kwamen de bezoekers na 42 speelminuten op voorsprong. Het was Piroe die uit de rebound knap raak schoot in de linkerbovenhoek: 0-1. De tweede treffer noteerde hij in de 63ste minuut, ditmaal op aangeven van Daniel James.

Het waren de achtste en negende treffer van het seizoen voor Piroe, die momenteel derde staat op de topscorerslijst in de Championship. Met 48 punten staat Leeds United op doelsaldo bovenaan de ranglijst. Naaste achtervolger Sheffield United verloor eerder op de donderdag van nummer drie Burnley (0-2).