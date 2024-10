Jhon Durán bezorgt Bayern München met knappe goal vanaf 25 meter verrassende nederlaag

Bayern München heeft woensdagavond de eerste nederlaag van het nieuwe Champions League-seizoen geleden. Aston Villa was in eigen huis met 1-0 te sterk voor de ploeg van trainer Vincent Kompany, door een treffer van Jhon Durán tien minuten voor tijd.

Zowel Aston Villa als Bayern won twee weken geleden in de eerste speelronde van dit Champions League-seizoen. De Engelsen waren met 0-3 te sterk voor Young Boys, terwijl Bayern thuis uithaalde tegen Dinamo Zagreb: 9-2.

Aan de kant van Aston Villa begon Ian Maatsen op de bank. Na een uur zou hij overigens wel invallen, als vervanger van Leon Bailey.

De thuisploeg leek halverwege de eerste helft op een 1-0 voorsprong te komen, toen Pau Torres de bal van dichtbij binnentikte. De treffer werd echter afgekeurd omdat er buitenspel aan vooraf was gegaan.

Ook Bayern, dat domineerde in de eerste helft, liet zich voor rust een keer zien, in de persoon van Michael Olise. De Fransman krulde de bal richting de verre hoek, maar zag Emiliano Martínez fraai redding brengen.

Nadat Olise na een klein uur opnieuw dicht bij de openingstreffer namens Bayern was, was het tien minuten voor tijd aan de andere kant van het veld wél raak. Durán was de gevierde man.

De ingevallen Colombiaan kreeg de bal van achteruit van Torres en zag Manuel Neuer iets te ver voor zijn doel staan. Met een knap schot van ongeveer 25 meter verschalkte hij de Duitse keeper: 1-0. Die klap kwam Bayern, ondanks een kans voor onder meer Serge Gnabry, niet meer te boven.