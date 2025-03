Jeugdproduct onthult: 'Ik heb binnenkort een gesprek met Feyenoord'

Luc Castaignos (32) gaat binnenkort in gesprek met Feyenoord over zijn ambities om trainer te worden. Dat zegt de onlangs gestopte spits in gesprek met ESPN.

Ooit stond Castaignos te boek als het grootste aanvallende talent in de jeugdopleiding van Feyenoord. De Schiedammer is de laatste spits uit de Feyenoord Academy die écht is doorgebroken in De Kuip.

In een zinderend debuutseizoen bij Feyenoord wist Castaignos als tiener liefst vijftien keer te scoren. Daarnaast gaf hij twee assists.

Het leverde Castaignos een fraaie transfer naar Inter op. Feyenoord ontving in 2011 slechts 1,5 miljoen euro voor het jeugdproduct.

“Feyenoord had geld nodig, punt. Er was geen onderhandeling mogelijk. Technisch directeur Leo Beenhakker was eerlijk: ‘Voor de club is het beter als je gaat’. Ik wilde zelf juist nog zoveel mogelijk goals maken bij Feyenoord. In een gezonder stadium was het wellicht anders gelopen”, blikt Castaignos terug.

Mogelijk gaat Castaignos in de toekomst meer terugdoen voor zijn jeugdliefde. “Ik heb binnenkort een gesprek bij Feyenoord om daar iets te doen in de jeugdopleiding. Die adrenaline bij het maken van een goal is een soort doping. Een team op mijn manier laten voetballen geeft, denk ik, dezelfde voldoening.”

Castaignos wil zijn trainerscarrière graag starten op het oude nest. “Het zou niet mooier kunnen dan bij Feyenoord. Ik ben een jongen uit de buurt, heb hetzelfde pad bewandeld en weet dus wat er gevraagd wordt. Ik ga mijn papieren halen en ontdekken of dat bij mij past.”