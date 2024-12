Jesús Navas barst vlak voor aftrap Sevilla - Celta de Vigo in tranen uit

Voor Jesús Navas betekent het duel Sevilla - Celta de Vigo zijn allerlaatste wedstrijd in Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. De 39-jarige clublegende van Sevilla heeft te veel last van zijn lichaam en beëindigt daarom per 1 januari 2025 zijn spelerscarrière.

Het afscheid van Navas ging uiteraard niet voorbij aan Sevilla en zijn supporters. Naast een enorm spandoek kreeg Navas een erehaag van de spelers van zowel Sevilla als Celta.

Navas had het veld nog niet bereikt, toen hij zijn tranen niet meer kon bedwingen. Samen met zijn twee zoons liep hij richting de middenstip, waar alle trofeeën die hij met de Andalusiërs won stonden opgesteld.

Navas won vier keer de UEFA Cup/Europa League, eenmaal de Spaanse Supercup, eenmaal de Europese Supercup en twee keer de Copa del Rey met Sevilla. In het seizoen 2022/23 werd hij gekroond tot Speler van het Jaar bij de club waar hij tot zaterdagavond 702 duels voor speelde (39 goals, 119 assists).

Daarnaast won Navas met Spanje het WK in 2010, en de EK's in 2008 en 2012. Ook maakte hij deel uit van de selectie die in 2023 de Nations League veroverde. Met Manchester City werd hij daarnaast één keer kampioen, en veroverde hij twee EFL Cups.

“Ik kan er niet meer tegen, ik heb besloten”, klonk het medio september al uit de mond van de 56-voudig international. Navas heeft last van ernstige heupklachten, die hem hebben doen besluiten definitief te stoppen. “Ik heb al vier jaar met deze situatie te maken. Het is vermoeiend, het wordt steeds intenser.”

“Het is ingewikkeld: als een wedstrijd klaar is, kan ik twee dagen niet lopen. Soms zelfs drie, wat het ingewikkeld maakt. Deze zes maanden waren een hele grote uitdaging voor mij, maar ik wilde bij het team zijn. Hopelijk kan ik het volhouden tot december, want elke wedstrijd begint moeilijk te worden", vertelde hij tegenover Canal Sur Radio.

Navas heeft het volgehouden tot december en wacht na de thuiswedstrijd tegen Celta nog één fraai affiche. Op 22 december neemt Sevilla het in Santiago Bernabéu op tegen Real Madrid, waarna de spelerscarrière van Navas definitief stopt. De verwachting is dat de rechtsback, die tegenwoordig vooral als rechtsbuiten acteert, na zijn carrière toetreedt tot de directe van los Nervionenses.