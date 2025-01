Jesper Uneken laat zich uit over kansen in PSV 1 na blessure Ricardo Pepi

Jesper Uneken heeft zich gestoord aan het gedrag van teamgenoten bij Jong PSV vrijdag na de 4-2 nederlaag tegen FC Emmen. De jonge spits kwam tot dusver tot één wedstrijd in het eerste elftal van de Eindhovenaren, maar door de zware blessure bij Ricardo Pepi lonken er kansen.

Heel FC Emmen schreeuwde om een strafschop na een vermeende overtreding op Kélian Nsona, maar de bal ging niet op de stip. Uit de daaropvolgende counter brak Jong PSV brutaal de ban. Na slecht verdedigen van de thuisploeg kon Jevon Simons eenvoudig de 0-1 aantekenen.

Een fluitconcert halverwege voor Emmen, dat kort na rust beterschap toonde. Julius Kade rondde een aanval af met een acrobatische pirouette en trok daarmee de stand gelijk. Emmen draaide de bordjes binnen tien minuten helemaal om. Na hands in de zestien van Jong PSV schoot Nsonam die eerder nog faalde voor open doel, raak vanaf elf meter.

Nsona was op stoom en zag een voorzet via een verdediger van Jong PSV in het doel verdwijnen: 3-1. Na een dramatische terugspeelbal van Joel Ndala tekende de ingevallen Yannick Eduardo voor zijn eerste goal namens Emmen. Simons verkleinde de achterstand van Jong PSV in de slotfase, maar een nederlaag in Drenthe kon niet meer worden voorkomen door de beloftenploeg uit Eindhoven.

Na afloop stond Uneken ESPN te woord. In het interview haalde hij hard uit naar zijn teamgenoten. “Soms heb ik het gevoel dat we het gewoon maar ondergaan. Het gaat om individuen en diegenen over wie ik het heb, weten dat wel”, begint de spits.

“Als je 100 procent inzet hebt en een goede mentaliteit, kun je wat mij betreft alles fout doen. Maar als je over het veld strompelt met een houding van: ik wil hier eigenlijk niet zijn...Daar heb ik me wel aan gestoord”, aldus Uneken, die geen namen wil noemen. “Dat vind ik niet netjes. Maar ik hoop dat hij het zelf weet en ermee aan de slag gaat."

Uneken is in Eindhoven de derde spits. Door de blessure van concurrent Pepi dient de mogelijkheid op meer speelminuten in het eerste elftal van PSV zich aan. “Zoiets betekende in het verleden wel dat ik vaker bij de selectie werd gehaald”

“Maar ik zag ook de persconferentie waarop de trainer zei dat hij de spitspositie op een andere manier zou kunnen invullen”, aldus Uneken. “Als ik in de plannen voorkom, is dat heel mooi. En anders kan ik het begrijpen."