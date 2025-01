Jeremie Frimpong trapt respectloos traditie van Atlético Madrid overhoop en biedt onmiddellijk excuses aan

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Jeremie Frimpong, die zijn excuses aanbiedt bij het publiek van Atlético Madrid.

Bayer Leverkusen verloor in de Champions League van Atlético Madrid, al wist de ploeg van trainer Xabi Alonso nog wel een keer te scoren. De openingstreffer kwam op naam van Piero Hincapié, die scoorde op aangeven van Nordi Mukiele. Uiteindelijk verloor Leverkusen met 2-1.

Bij de viering van het doelpunt maakte Frimpong een grote fout. Bij de cornervlag schopte een bos bloemen weg die daar lag als eerbetoon aan Atlético-fan Margarita. Een traditie die al dertig jaar voortduurt bij los Colchoneros.

Frimpong kreeg tijdens de wedstrijd vanaf de tribune en na afloop op social media veel kritiek op zijn ‘respectloze’ actie, waarna hij besloot zijn excuses aan te bieden.

“Na de wedstrijd van gisteren hoorde ik over de traditie van het boeket bloemen in het Metropolitano”, zo schrijft Frimpong. “Ik wist er niets van en op het moment van het doelpunt was ik zo blij dat ik een fout maakte. Sorry Atlético-fans, en speciale excuses aan Margarita”, aldus Frimpong.