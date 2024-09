Jeremie Frimpong moet trainingskamp Nederlands elftal voortijdig verlaten

Jeremie Frimpong heeft het trainingskamp van het Nederlands elftal voortijdig moeten verlaten. Dat communiceert de KNVB via de eigen kanalen. De rechtervleugelverdediger kampt met privé-omstandigheden.

Ronald Koeman roept geen vervanger op voor Frimpong. Met Lutsharel Geertruida en Denzel Dumfries beschikt de bondscoach over genoeg opties op de rechterflank.

Zaterdag nam het Nederlands elftal het op tegen Bosnië en Herzegovina. Door doelpunten van Joshua Zirkzee, Tijjani Reijnders, Cody Gakpo, Wout Weghorst en Xavi Simons won Oranje met 5-2.

Frimpong speelde geen minuut in dat duel. Dumfries verscheen in het Philips Stadion aan de aftrap, terwijl Geertruida de Inter-back na iets meer dan een uur spelen verving. Het is niet bekend of Koeman voornemens was om Frimpong minuten te gunnen tegen Duitsland aanstaande dinsdag.

Door het afhaken van Frimpong bestaat de selectie van de keuzeheer nog uit 22 spelers. Behalve Frimpong kwamen tegen Bosnië ook verdedigers Jan Paul van Hecke en Jorrel Hato niet in actie.

Datzelfde gold voor Justin Kluivert en Brian Brobbey. Van laatstgenoemde is overigens wel bekend dat hij tegen Duitsland in actie zal komen. De Ajax-spits mag het dan vanaf de aftrap laten zien, zo verklapte Koeman bij de NOS.

Aanstaande dinsdag trapt Oranje om 20:45 het duel met de Duitsers af. De ploeg van Julian Nagelsmann kende, net als het Nederlands elftal, een uitstekende generale repetitie in aanloop naar die clash. Absolute uitblinker Jamal Musiala (één goal, drie assists) gidste het land zaterdag naar een overtuigende 5-0 zege tegen Hongarije.