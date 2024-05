Jeredy Hilterman ondanks promotie Willem II niet geheel tevreden

Willem II slaagde er na twee jaar in de Keuken Kampioen Divisie in om vrijdagavond terug te keren naar de Eredivisie. De Tilburgers hadden het zwaar tegen FC Dordrecht (1-1), maar daar zal na afloop niemand meer om hebben gemaald. Jeredy Hilterman baalt desondanks wel nog van zijn gemiste strafschop.

"Ja lekker hè, sjonge jonge", reageerde een uitgelaten Michael de Leeuw voor de camera van ESPN. De Leeuw tekende in blessuretijd voor de gelijkmaker. "Het is lekker dat we het nu zélf afmaken. Dat we zelf promoveren. Heerlijk. Genieten!"

Ook Hilterman, die dus een strafschop miste, was een blij mens, maar baalt toch. "Dit is top! Je ziet dat de mensen bij zijn. Iedereen is blij. Of ik blij ben? Nee, ik ben nog een beetje teleurgesteld. Een spits wil altijd scoren, zeker een penalty. Het zit me zeker nog dwars. Daar ben ik te veel spits voor. Ik hou van doelpunten maken. Dus dan doet dat wel pijn."

Collega-aanvaller Jeremy Bokila wijst naar de wilskracht binnen het team. "Uiteindelijk hebben we de kansen gecreëerd, maar hij wilde er net niet in. Maar gelukkig hebben we Michael de Leeuw nog, laatste minuut. Hij heeft ons toch weer gered."

Trainer Peter Maes genoot van het moeilijke scenario. "De moeilijkste scenario's zijn de mooiste", lacht Maes. "Ik word hier jonger van. Op een gegeven moment krijg je zoveel adrenaline, dan leef je bewuster dan als het allemaal maar zijn gangetje gaat."

Het feest is inmiddels ruimschoots losgebarsten in Tilburg, waar duizenden mensen de straat op zijn gegaan. Op beelden is te zien dat er gezongen wordt en dat er massaal vuurwerk wordt afgestoken.

Groot feest in Tilburg nadat Willem II gepromoveerd is naar de Eredivisie! pic.twitter.com/Kzb97UhL4p — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) May 3, 2024

Het kampioenschap is nog niet binnen voor Willem II, al is het belangrijkste doel, promotie, dus wel binnen. Om het kampioenschap binnen te halen hebben de Tricolores aan een zege hoe dan ook genoeg om kampioen van de Keuken Kampioen Divisie te worden. Bij een nederlaag van Roda tegen Groningen is Willem II ook sowieso kampioen.

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties