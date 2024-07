Jerdy Schouten keert terug bij PSV en krijgt direct basisplek tegen Valencia

De opstelling van PSV voor het oefenduel met Valencia is bekend. Jerdy Schouten is terug bij de selectie en de middenvelder krijgt direct een basisplek van trainer Peter Bosz. Ook Joey Veerman is terug bij de Eindhovenaren, maar hij begint op de bank. De aftrap is om 18:00 uur.

Bosz heeft ervoor gekozen zijn ploeg op veel plekken te wijzigen ten opzichte van het gewonnen oefenduel met FC Eindhoven (3-2). Om te beginnen krijgt Walter Benítez zijn plek terug onder de lat en verdwijnt Joël Drommel naar de reservebank.

Ook de defensie wordt volledig omgegooid. Jordan Teze (rechts) en Mauro Júnior (links) zijn de backs van dienst, terwijl het centrum gevormd wordt door Ryan Flamingo en Olivier Boscagli. In de Lichtstadderby bestond het hart van de verdediging nog uit Matteo Dams en Emmanuel van de Blaak.

Op het middenveld keert Schouten terug. De middenvelder kwam namens het Nederlands elftal uit op het EK in Duitsland en hij speelde nog geen vriendschappelijke wedstrijd voor PSV. Voor Joey Veerman komt een basisplek tegen Valencia nog te vroeg.

Verder wordt het middenveld gevormd door Ismael Saibari en Malik Tillman. Laatstgenoemde deed in het verloren duel met Paderborn (2-1) al negentig minuten mee. Saibari speelde al meerdere oefenwedstrijden.

Ricardo Pepi moet in de voorhoede plaatsmaken voor Luuk de Jong, die vanaf de rechterflank bediend wordt door Johan Bakayoko. Vanaf links moet de aanvoer van Noa Lang komen. Het is voor het eerst deze voorbereiding dat Bosz kan beschikken over vrijwel de volledige selectie: alleen Sergiño Dest en Armando Obispo ontbreken vanwege blessures.

Op de bank naast Veerman zitten onder meer Guus Til, Hirving Lozano en Isaac Babadi, terwijl ook zomeraanwinst Couhaib Driouech genoegen moet nemen met een reserverol.

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Flamingo, Boscagli, Mauro Júnior; Schouten, Saibari, Tillman; Bakayoko, De Jong, Lang.

