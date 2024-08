Jeffrey de Lange maakt onverwachte toptransfer naar Europese topcompetitie

Jeffrey de Lange maakt per direct de overstap van Go Ahead Eagles naar Olympique Marseille, zo meldt L'Équipe. De 26-jarige doelman stond ook op het wensenlijstje van Blackburn Rovers en Ajax, maar gaat dus naar de Ligue 1.

Lange tijd leek het erop dat De Lange zijn carrière zou vervolgen bij Blackburn Rovers, daar de Engelsen zeer concreet waren en alles in het werk stelden om de in Amstelveen geboren doelman in te lijven.

Marseille denkt daar echter anders over en heeft de doelman van Go Ahead zo goed als binnen. Welk bedrag precies gemoeid is met de deal is niet bekend. De Lange lag nog tot medio 2026 vast in Deventer.

Go Ahead Eagles nam De Lange in 2022 over van FC Twente, waar hij vijf jaar onder contract stond. Daarvoor speelde de goalie elf seizoenen in de jeugdopleiding van Ajax.

Het vertrek van De Lange is een aderlating voor Go Ahead Eagles. In de afgelopen twee seizoenen wist hij liefst negentien keer de nul te houden in de Eredivisie namens de volksclub uit Deventer.

In totaal noteerde De Lange 76 officiële wedstrijden in het shirt van Go Ahead, verdeeld over twee seizoenen. Het absolute hoogtepunt was het bereiken van Europees voetbal middels de play-offs afgelopen seizoen.

Gerónimo Rulli

Fabrizio Romano voegt toe dat aan de situatie van Rulli niets veranderd. De goalie van Ajax staat eveneens in de belangstelling van Marseille en moet als eerste doelman gaan fungeren. De Lange wordt dus zijn stand-in.