Janssen strooit direct na afloop met complimenten: 'Een voorbeeld voor iedereen bij PSV'

Theo Janssen is na de eclatante 4-0 overwinning van PSV op Girona in de Champions League lovend over Luuk de Jong. In de optiek van de analist van Ziggo Sport heeft de aanvalsleider met zijn vuile werk een belangrijk aandeel in de grote zege in het Philips Stadion.

''PSV heeft een fantastische prestatie geleverd'', opent Janssen, die vervolgens De Jong in het zonnetje zet vanwege zijn verdedigende arbeid. ''Luuk de Jong heeft ook het karakter om dat gewoon op te lossen. Die gaat gewoon mee met zijn tegenstander en staat in de laatste linie.''

''Terwijl andere spitsen misschien denken van: Er staan er nog een paar achter me, laat maar gaan. Ze hebben allemaal samengewerkt en hard gewerkt. En bij vlagen ook gewoon heel leuk voetbal gespeeld'', is de voormalig middenvelder onder de indruk van het optreden van PSV in de Champions League.

Verslaggever Wytse van der Goot omschrijft de inbreng van De Jong als leading by example. ''Absoluut. Als je ziet hoeveel strijd hij erin gooit en hoe belangrijk hij is in het aanjagen en neerzetten van het elftal'', vult Janssen direct aan.

''En dat hij dan centraal achterin komt te staan en zonder zeuren dat oplost. Ja, dat zegt wel wat over Luuk. Volgens mij stond hij in de laatste wedstrijd ook in de laatste minuten achterin, om tegen te houden. Dit is een voorbeeld voor iedereen'', is Janssen onder de indruk van de 34-jarige aanvaller.

Janssen zoomt ook nog in op de grote kans die De Jong miste bij een 2-0 stand. De spits raakte van dichtbij de paal, na een fraaie pass van Malik Tillman. ''Hij heeft zoveel tijd. Normaal zijn zulke ballen kassa voor hem. Het verbaasde me ook wel. Moet je kijken hoeveel tijd en ruimte hij heeft.

''Hij moet hem eigenlijk contra schieten, in de andere hoek. Dan komt hij beter uit. Deze had moeten zitten, hij moet tussen de palen'', zo oordeelt Janssen tot slot.