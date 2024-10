Janosek schiet tiental NAC Breda naar zege in jubileumwedstrijd Lasse Schöne

NAC Breda heeft zaterdagavond ten koste van een tandenloos NEC zijn derde Eredivisie-zege van het seizoen geboekt. In ondertalsituatie – Saná Fernandes kreeg twintig minuten voor tijd rood – kroonde Dominik Janosek zich tot matchwinner met een heerlijke vrije trap: 1-0. De Nijmegenaren stelden bijzonder teleur en kwamen ondanks het mannetje extra niet meer in de buurt van de gelijkmaker. NAC stijgt naar plek twaalf, NEC staat slechts zestiende.

Aan de kant van NAC ontbraken Matthew Garbett en Fredrik Oldrup Jensen vanwege een disciplinaire schorsing, waardoor Clint Leemans en Lars Mol het mochten laten zien. Voorin kregen Fernandes en Elías Már Ómarsson de voorkeur boven Roy Kuijpers en Kacper Kostorz. Bij NEC werd de geblesseerde Dirk Proper vervangen door Lasse Schöne. De Deen stond voor de 400ste keer aan de aftrap van een Eredivisie-duel. Daarmee is hij recordhouder, gevolgd door Jens Toornstra (397).

Er viel voor rust bijzonder weinig te beleven. NAC zakte terug, terwijl NEC slordig omging met het balbezit. Halverwege de eerste helft toonde Fernandes zijn kwaliteiten met een goed afstandsschot, al stond NEC-doelman Robin Roefs paraat. Aan de andere kant kreeg Mol plots twee mogelijkheden in een paar seconden tijd, maar Bram Nuytinck voorkwam een tegentreffer door een blok te zetten.

Mol kreeg even later de grootste kans van de wedstrijd. De middenvelder anticipeerde goed op een voorzet van Fernandes, maar kopte via zijn schouder over. Lazio-huurling Fernandes was voor rust één van de weinige lichtpuntjes van de eerste helft, waarin verder bijzonder weinig gebeurde. Met name NEC viel tegen.

Na rust veranderde er weinig aan het spelbeeld. Geen van beide ploegen tikte een aardig niveau aan en veel gebeurde er niet voor de doelen. Schöne probeerde het met een schot, dat een meter over het doel van NAC-goalie Daniel Bielica vloog. Aan de andere kant kreeg Ómarsson wel een aardige kans. De IJslander schoot uit de draai net naast.

NEC-trainer Meijer probeerde wat te forceren met het inbrengen van Kodai Sano, Sami Ouaissa en Basar Önal. Ook dat bracht geen grote veranderingen teweeg. Ruim twintig minuten voor tijd kwam NAC plots in de problemen. Fernandes kreeg geen vrije trap mee en uitte zijn frustraties met een harde tackle op Ouaissa, waarop de Portugees een directe rode kaart te zien kreeg.

Even later floot scheidsrechter Ingmar Oostrom niet voor een vermeende overtreding op Jan Van den Bergh, die zich op de helft van NEC bevond. Het leidde tot onbegrip bij onder meer keeperstrainer Gábor Babos, die geel kreeg na protesten bij de vierde official. De Hongaar had daar een cynisch applaus voor over en mocht met zijn tweede gele, en dus rode kaart vertrekken.

Vlak na de hervatting kreeg NAC in ondertal een reuzenkans uit een vrije trap. Janosek plantte een voorzet op het hoofd van Terence Kongolo, die terugkopte op Van den Bergh. De Belg kon de bal van dichtbij binnenwerken, maar was te wild in zijn afronding en schoot over. Uit het volgende dode spelmoment was het wel raak. Janosek stuurde een vrije trap richting de hoek waar Roefs zich bevond, maar verschalkte de goalie via de binnenkant van de paal: 1-0.