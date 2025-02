Jamie Carragher: 'Dit is het mooiste compliment dat ik Ryan Gravenberch kan geven'

Ryan Gravenberch staat er goed op in Engeland. Donderdag plaatste Liverpool zich op overtuigende wijze voor de finale van de EFL Cup ten koste van Tottenham Hotspur en de Nederlandse middenvelder maakte andermaal veel indruk op onder meer Jamie Carragher.

Liverpool had donderdagavond geen kind aan Tottenham Hotspur. Na een 1-0 nederlaag in de heenwedstrijd wist de club van manager Arne Slot de return op Anfield met liefst 4-0 te winnen. Cody Gakpo, Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai en Virgil van Dijk verzorgden de doelpuntenproductie.

Na afloop van de zege liet Liverpool-icoon Carragher in de studio van Sky Sports weten geïmponeerd te zijn door de prestaties van Gravenberch, die in de ogen van de analist zelfs in aanmerking komt voor Speler van het Jaar als the Reds de Premier League winnen.

“In het begin is er op de nummer 6-positie veel geëxperimenteerd bij Liverpool”, zo begint Carragher. “Curtis Jones, Szoboszlai, Gravenberch... Ze waren niet helemaal zeker van de meest geschikte positie voor Gravenberch, want hij werd eerst gezien als aanvallend ingestelde speler.”

“Toen er besloten werd dat Gravenberch op 6 ging spelen, kon ik het niet helemaal geloven. Ik was in ieder geval erg benieuwd naar hoe dat uit zou pakken”, vervolgt de oud-verdediger.

“Maar het mooiste compliment dat ik hem nu kan geven is dat hij in aanmerking komt voor de Speler van het Jaar-award als Liverpool de Premier League wint. En de speler op wie hij het meeste lijkt is waarschijnlijk Patrick Vieira, al zit hij nog niet helemaal op dat niveau.”

“Als je kijkt naar die lange benen en naar de manier waarop hij zich op het middenveld. Gravenberch is echt een openbaring voor mij”, aldus Carragher.