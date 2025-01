James Maddison en Heung-min Son schieten Tottenham Hotspur naar de zege tegen Hoffenheim

Tottenham Hotspur weet weer wat winnen is. Na nederlagen tegen Arsenal (2-1) en Everton (3-2) werd donderdagavond afgerekend met TSG Hoffenheim: 2-3. James Maddison en Heung-min Son (twee) waren verantwoordelijk voor de Engelse treffers. The Spurs stijgen door de zege naar de vierde plaats in de Europa League. Hoffenheim bezet de 28ste plaats.

Postecoglou voerde een aantal wijzigingen door in zijn basiselftal vergeleken met de verloren uitwedstrijd tegen Everton van afgelopen weekend. Rodrigo Bentancur speelde in plaats van Pape Matar Sarr, Brandon Austin verving Antonín Kinsky en Djed Spence maakte plaats voor Richarlison. The Spurs traden in Duitsland dan ook aan in een 4-3-3-formatie, vergeleken met de 3-4-3-formatie op Goodison Park.

Het duurde niet lang voordat de uitploeg op voorsprong kwam. Pedro Porro zag de loopactie van Maddison en bediende hem met een heerlijke pass op maat. De Engelse middenvelder nam de bal aan en schoot hard achter Hoffenheim-doelman Oliver Baumann: 0-1 na slechts drie minuten. Even later dacht de thuisploeg recht te hebben op een strafschop nadat Bentancur hands leek te maken. Die actie werd niet bestraft door de scheidsrechter van dienst.

Drie minuten na de vermeende handsbal van Bentancur verdubbelde Son de marge naar twee. Maddison profiteerde van miscommunicatie in de Duitse verdediging en gaf de bal mee aan Son. De aanvoerder van the Spurs zag zijn schot vervolgens van richting veranderd worden en in het doel eindigen: 0-2. Na die tegentreffer kwam Hoffenheim wat beter in de wedstrijd.

De Duitsers creëerden een aantal kansen, maar konden het Austin niet moeilijk genoeg maken. Tottenham ging zodoende met een 0-2 voorsprong de rust in. Hoffenheim kwam daarna goed uit de kleedkamer en voerde de druk op. Het overwicht in de eerste fase van het tweede bedrijf werd na een kwartier bijna beloond via Andrej Kramaric, maar de Kroatische spits zag zijn inzet tegen de lat gaan.

De thuisploeg kreeg na een uur spelen wél een strafschop van scheidsrechter Morten Krogh, die zag hoe Austin bij het wegboksen van een voorzet Max Moerstedt raakte. Pol van Boekel, de VAR van dienst, vroeg Krogh om naar de kant te komen en de beelden te bekijken. De arbiter trok zijn beslissing vervolgens terug: geen penalty voor Hoffenheim.

Anton Stach deed bijna twintig minuten voor tijd alsnog iets terug namens Hoffenheim. De thuisploeg kwam er razendsnel uit via een counter en speelde die goed uit. Een lage voorzet van David Jurásek werd vervolgens binnen getikt door Stach, die daardoor de 1-2 op het scorebord zette. Spurs bracht de marge bijna tien minuten voor het einde weer terug naar twee.

Stanley Nsoki schoot de bal zomaar in de voeten van Bentancur, die vervolgens meegaf aan jeugdexponent Mikey Moore. De rechtspoot zag daarna hoe Son met een hard en laag schot de 1-3 voor zijn rekening nam. David Mokwa bracht de spanning enkele minuten voor tijd terug met een rake kopbal, maar de gelijkmaker zou in de vijf minuten extra tijd niet meer vallen.