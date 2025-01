Jamal Musiala lijkt zich niet al te uitgebreid hebben verdiept in Feyenoord. Het Duitse supertalent schoof - bij de vooruitblik op het duel van de Rotterdammers met Bayern München - tijdens het perspraatje aan, maar maakte niet een al te sterke indruk.

De twee ploegen nemen het woensdagavond tegen elkaar op in de zevende van de acht speelrondes in de 'League Phase' van de Champions League. In De Kuip kan Feyenoord met een resultaat deelname aan de tussenronde vrijwel zeker veiligstellen.

Bayern zal dat hopen te verhinderen, want met een overwinning in Rotterdam nestelt de ploeg van Vincent Kompany zich weer in de topacht van de ranglijst van het miljardenbal. Een plek bij de eerste acht is goed voor het overslaan van die tussenronde.

Als Musiala op de persconferentie wordt gevraagd welke speler van Feyenoord het meeste indruk op hem heeft gemaakt, kijkt hij vertwijfeld naar zijn perschef. De jongeling lijkt met stommiteit geslagen.

Hij vraagt aan de perschef of hij een 'paar namen kan opnoemen'. De creatieve middenvelder verontschuldigt zich snel. "Ik ben heel slecht met namen", glimlacht hij. "We hebben de bespreking al gehad."

"Ik weet dat ze goed zijn op de counter. Ze hebben veel kwaliteit en iemand van negentien op het middenveld. We zullen ze niet onderschatten", aldus de 21-jarige Duitser, die een nauwe band heeft met Manchester United-aanvaller Joshua Zirkzee.

"Mijn goede vriend Zirkzee heeft me veel verteld over de sfeer hier", reageert hij later als hem gevraagd wordt naar Europese avonden in De Kuip. Ik kijk er naar uit en verwacht een grote avond morgen