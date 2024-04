‘Jamal Musiala kan komende zomer overstap maken naar de Premier League’

Manchester City overweegt om Jamal Musiala los te weken bij Bayern München, zo schrijft The Independent. Het toptalent uit Duitsland beschikt over een contract tot medio 2026 in München en maakt geen aanstalten om te verlengen.

Manchester City ziet in Musiala de ideale vervanger voor de al wat oudere Kevin De Bruyne. De Belgische spelmaker is inmiddels 32 jaar oud en kwakkelt steeds vaker met blessureleed.

Manchester City wil in de toekomst beschikken over twee aanvallend ingestelde spelers die op meerdere posities uit de voeten kunnen. Met Phil Foden is daar al de helft van de missie mee voltooid, maar Musiala moet de tweede speler worden die over die vaardigheid beschikt.

Als Musiala niet haalbaar blijkt, dan is de ploeg van Pep Guardiola voornemens om Michael Olise los te weken bij Crystal Palace. Ook Lucas Paquetá van West Ham United wordt gezien als reële optie.

Bayern wil het contract van de 21-jarige spelmaker graag openbreken en verlengen, maar onderhandelingen lopen stroef. Het is tevens geen geheim dat Musiala in de Premier League wil spelen. Hij is opgegroeid in Londen en ziet de Premier League als het grootste toneel.

Musiala’s situatie heeft niet alleen de interesse van the Citizens gewekt. Volgens de krant hebben ook Paris Saint-Germain, Liverpool en FC Barcelona een oogje op de Duitser.

Geen van die clubs heeft echter de financiële slagkracht van Manchester City. Musiala vertegenwoordigt een waarde van 110 miljoen euro volgens Transfermarkt.



