Herboren Jakub Moder had direct een heel fijn gevoel bij Feyenoord

Jakub Moder voelt zich bij Feyenoord weer op en top voetballer. Een groot contrast met enkele maanden geleden, toen de 25-jarige middenvelder wegkwijnde op de bank bij Brighton & Hove Albion en zelden in actie kwam.

Moder begon vol goede moed aan zijn avontuur bij Brighton, maar was een halfjaar en slechts negen speelminuten later een illusie armer. ''Mijn situatie was niet ideaal'', laat de middenvelder optekenen in de Poolse media, kort voor de WK-kwalificatieduels met Litouwen en Malta.

''De zes maanden in Brigton kan ik beter zo snel mogelijk vergeten. Maar bij Feyenoord ben ik weer tot leven gekomen. Alles is hier geweldig. Zowel op sportief vlak als privé bloei ik helemaal op'', is de controleur uit Polen dolblij met de reddingsboei die Feyenoord hem in januari toewierp.

''Toen Feyenoord zich meldde wist ik direct dat het de juiste stap was voor mij. En waren andere opties, Udinese bijvoorbeeld. En nog een aantal andere clubs. Ik heb uiteindelijk voor Feyenoord gekozen en daar heb ik nog geen spijt van gehad'', aldus de middenvelder met inmiddels tien duels voor de Rotterdammers achter zijn naam.

De Poolse bondscoach Michal Probierz is zeer gelukkig met de opleving van Moder. ''Het is een sterke speler die bij Feyenoord op alle posities uit de voeten kan. We willen de kwaliteiten van Jakub optimaal benutten, al zijn er meerdere opties. Hij is een belangrijke schakel in het Poolse elftal.''

''Het zou doodzonde zijn als een talent als Moder verloren ging. Ik heb hem altijd gesteund bij Brighton en vind dat hij met Nederland de juiste keuze heeft gemaakt. Ik zie in Jakub echt een cruciale speler voor de komende jaren'', legt de bondscoach de lat hoog voor de Feyenoorder.

''Het is wel belangrijk dat hij niet weer een blessure oploopt'', voegt Probierz daar tot slot veelzeggend aan toe. Moder liep in Engeland een zware kruisbandblessure op en had anderhalf jaar nodig voor de revalidatie.