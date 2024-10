Jaarsalarissen in de Serie A bekend: dit verdienen Teun Koopmeiners en de andere topspelers

De clubs uit de Serie A betalen jaarlijks in totaal ongeveer één miljard euro salaris aan hun spelers, zo meldt Corriere dello Sport. Dat is bijna twee keer zoveel als tien jaar geleden. Het Italiaanse medium weet welke clubs het meeste salaris betalen en ook wie de bestbetaalde spelers van de competitie zijn.

Jarenlang voerde Juventus de lijst aan, maar daar is dit seizoen verandering in gekomen. Inter betaalt dit seizoen van alle clubs in de Serie A het meeste aan salaris: in totaal 141,7 miljoen euro. De Oude Dame keert dit jaar 113,8 miljoen euro uit. Het is voor het eerst sinds 2012/13 dat Inter bovenaan staat.

Vorig seizoen betaalde Inter nog 123,6 miljoen euro aan salaris, terwijl Juventus toen 125,6 miljoen euro kwijt was. AC Milan maakt de top drie van dit seizoen compleet: de rode club uit Milaan is 96,6 miljoen euro kwijt. AS Roma (87,9 miljoen euro) en Napoli (85,7 miljoen euro) staan op de vierde en vijfde plek.

Lazio (68,3 miljoen euro), Atalanta (56,2 miljoen euro), Fiorentina (55,9 miljoen euro) en Torino (44,3 miljoen euro) staan op plaats zes, zeven, acht en negen. Opvallend is dat Como, dat onder leiding staat van Cesc Fàbregas, op de tiende plek in het klassement staat. De promovendus betaalt 35,3 miljoen euro aan salaris: meer dan Bologna (35,1 miljoen euro), dat uitkomt in de Champions League.

De bestbetaalde speler uit de Serie A is Dusan Vlahovic, die jaarlijks twaalf miljoen euro opstrijkt. Lautaro Martínez volgt de Serviër met een salaris van negen miljoen euro op gepaste afstand. Nicolò Barella, Bremer en Hakan Calhanoglu maken de top drie compleet: het drietal verdient 6,5 miljoen euro op jaarbasis.

Teun Koopmeiners verdient jaarlijks 4,5 miljoen euro. Dat is evenveel als Tammy Abraham, Álvaro Morata en Piotr Zieliński.

Bestbetaalde spelers uit de Serie A (bruto)

1. Vlahovic 12 miljoen euro

2. Martínez 9 miljoen euro

3. Barella 6,5 miljoen euro

Bremer 6,5 miljoen euro

Calhanoglu 6,5 miljoen euro

6. Lukaku 6 miljoen euro

Thuram 6 miljoen euro

8. Bastoni 5,5 miljoen euro

9. Arthur 5 miljoen euro

Douglas Luiz 5 miljoen euro

Leão 5 miljoen euro

Pavard 5 miljoen euro

13. Abraham 4,5 miljoen euro

Koopmeiners 4,5 miljoen euro

Morata 4,5 miljoen euro

Zieliński 4,5 miljoen euro