Ivan Perisic stuurde nieuwe teamgenoot bijzonder bericht voordat hij tekende bij PSV

Ivan Perisic en Rick Karsdorp kunnen het goed met elkaar vinden, zo zegt laatstgenoemde in een uitgebreid interview met Voetbal International. De 35-jarige Kroaat stuurde Karsdorp een grappig bericht, nog voordat hij had getekend bij PSV.

De 29-jarige Karsdorp is blij dat PSV met Perisic nog meer ervaring heeft kunnen toevoegen aan de selectie. De vleugelverdediger kwam de Kroaat als speler van AS Roma regelmatig tegen in de Serie A. “Ik ken hem goed. Ik heb vaak tegen hem gespeeld, en dan was hij mijn directe tegenstander.”

Karsdorp ontving laatst plotseling een bericht van Perisic. “Hij stuurde mij een bericht voordat hij ging tekenen: Je kunt eindelijk rustig slapen, want we worden teamgenoten bij PSV. We hoeven niet meer tegen elkaar te spelen. Dat was heel leuk. We kwamen elkaar vaak tegen in het veld.”

Karsdorp en Perisic hadden als directe tegenstanders alsnog een goede band. “Ik ben heel goed met Edin Dzeko en dat is ook zijn maatje. Dus bij wedstrijden tegen elkaar was er altijd wel een momentje dat we even een gesprekje hadden.”

Het duo verschilt van persoonlijkheid. “Ik ben verbaal wat meer aanwezig, Ivan is dat als persoon al. Iedereen, ik ook, kijkt toch naar hem op. Hij heeft bij veel topclubs gespeeld en hoe fit hij eruit ziet op zijn 35ste, daar kan je alleen maar veel respect voor hebben.”

Perisic tekende op 18 september bij PSV en heeft inmiddels 110 minuten in de benen, verdeeld over 2 optredens. De 138-voudig international is helaas niet inzetbaar in de Champions League, daar de inschrijving reeds gesloten was.

Karsdorp daarentegen mag wel spelen in het miljardenbal. De pijlsnelle rechtspoot moet het tot dusver doen met invalbeurten bij PSV. Karsdorp had tijdens de voorbereiding op het huidige seizoen geen club, waardoor hij nog even moet werken aan zijn wedstrijdritme.