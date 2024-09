Ivan Perisic, die gaat tekenen bij PSV, heeft ‘zeer opmerkelijk’ jaar achter de rug

PSV gaat Ivan Perisic dinsdag al medisch keuren, zo meldt journalist Rik Elfrink namens het Eindhovens Dagblad. Na de eerste berichtgeving van transferjournalist Fabrizio Romano sijpelen er steeds meer details door over de naderende transfer. PSV lijkt Perisic spoedig aan zich te binden.

Elfrink brengt via X een korte update naar buiten. “PSV keurt Perisic inderdaad vandaag al. Zaak is nog niet in kannen en kruiken, maar PSV is hard op weg naar een zeer aansprekende transfer.”

“Bij PSV waren tot vanmorgen maar een paar mensen op de hoogte van de aanstaande transfer van Perisic. Bericht van Romano heeft alles in een stroomversnelling gebracht. Keuring is vandaag al en de club hoopt de plooien snel glad te strijken”, aldus Elfrink.

Perisic zal niet speelgerechtigd zijn in de groepsfase van de Champions League. Wel gaat de 35-jarige Kroaat Peter Bosz in de Eredivisie van extra mogelijkheden voorzien. Niet alleen als buitenspeler, maar ook op de linksbackpositie.

Technisch directeur Earnest Stewart is niet afgereisd naar Turijn, om de deal met Perisic zo snel mogelijk af te handelen. PSV gaat de 136-voudig international transfervrij oppikken, daar hij zijn contract bij Hajduk Split eind augustus liet ontbinden. Wel kost Perisic zijn nieuwe werkgever vermoedelijk behoorlijk wat tekengeld en salaris.

Opmerkelijk jaar

Middels een draadje op X zoomt journalist Jeroen Kapteijns in op het recente verleden van Perisic. “PSV-target Ivan Perisic heeft een zeer opmerkelijk jaar achter de rug sinds hij één jaar en één dag geleden zijn kruisband scheurde als speler van Tottenham Hotspur. Binnen 7 maanden speelde hij alweer een officiële wedstrijd, maar dan in het shirt van Hajduk Split, zijn jeugdclub.”

“Daar was hij naar toe getrokken om zijn revalidatie te voltooien en zich in de Kroatische EK-selectie te spelen. Bij Hajduk stond hij voor het symbolische bedrag van 1 euro op de loonlijst. De opzet slaagde. Perisic was van de partij op het EK en speelde alle drie de groepsduels”, besluit Kapteijns. Met Perisic gaat PSV opnieuw een speler aantrekken die in een WK-finale heeft gescoord.