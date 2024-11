Ivan Juric ontslagen als trainer van AS Roma

AS Roma heeft trainer Ivan Juric ontslagen, zo maakt de club zondag vlak na de 2-3 nederlaag tegen Bologna bekend. Juric nam aan het begin van het seizoen het stokje over van Daniele De Rossi, maar stond inmiddels op een teleurstellende twaalfde plaats in de Serie A.

“We willen Ivan Juric graag bedanken voor zijn harde werk in de afgelopen weken”, zo schrijven de Romeinen op de clubwebsite. “Hij was uiterst professioneel in een moeilijke omgeving en daarvoor zijn we hem erg dankbaar.”

Wie de opvolger van Juric gaat worden, is nog niet bekend. “De zoektocht naar een nieuwe hoofdcoach is al begonnen en we verwachten in de komende dagen een aankondiging te kunnen doen.”

Verschillende Italiaanse media denken echter al te weten wie de opvolger van Juric wordt. Roberto Mancini wordt namelijk veelvuldig genoemd. De 59-jarige Italiaan zit sinds zijn ontslag als bondscoach van Saudi-Arabië van twee weken geleden zonder werkgever.

Juric stond slechts twaalf wedstrijden aan het roer bij Roma, waarvan hij er vier wist te winnen. De ploeg bivakkeert inmiddels op de twaalfde plaats in de competitie, en ook in de Europa League bleven resultaten uit. De 2-3 thuisnederlaag tegen Bologna is de druppel geweest voor de clubleiding.

Het ontslag van 49-jarige Kroaat kwam niet geheel als een verrassing. De aanhang van Roma lieten voorafgaand aan de wedstrijd tegen Bologna al hun onvrede blijken middels protesten tijdens de warming-up.

Het ontslag van Juric betekent dat Roma aan de vierde trainer begint dit kalenderjaar. José Mourinho werd in januari al de laan uitgestuurd, waarna De Rossi aan het begin van dit seizoen mocht vertrekken.