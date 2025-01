Sébastien Haller begint aan zijn tweede periode als speler van FC Utrecht. De van Borussia Dortmund gehuurde aanvaller maakt mogelijk zondag al zijn debuut in de uitwedstrijd tegen Feyenoord.

Leo Driessen vindt het niet verstandig dat Utrecht opnieuw in zee gaat met Haller. ''Het kan alleen maar schade aanrichten'', zo oordeelt de commentator in Voetbalpraat.

Bram van Polen snapt wel waarom de nummer drie in de Eredivisie tussentijds een spits aantrekt. De drie spitsen die trainer Ron Jans tot dusver gebruikte, maakten gezamenlijk slechts zeven goals.

''Als Min er tien had gemaakt, was Haller nu niet gehaald'', aldus de voormalig rechtsback van PEC Zwolle. ''Als spits van Utrecht moet je nu ook wel even in de spiegel kijken. Utrecht miste gewoon een goede spits.''

''En ik denk dat het Utrecht vooral weer een boost geeft. Ik snap het ook wel, Utrecht heeft nu ook het gevoel dat het moet doorpakken'', analyseert Van Polen de komst van Haller naar De Galgenwaard.

Kees Kwakman mengt zich ook in de discussie over Haller. ''Je kan Haller als Utrecht alleen maar halen als er wat met hem aan de hand is. Als bijvoorbeeld zijn carrière in het slop is geraakt. Of als hij niet veel heeft gespeeld of geblesseerd is geraakt.''

''Nu is er van alles aan de hand en wil Haller ook nog geld inleveren. Dit is dé kans voor Utrecht om hem te halen'', snapt ook Kwakman wel waarom Haller zijn rentree maakt bij zijn oude liefde.