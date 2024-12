Ipswich Town spreekt steun uit aan aanvoerder Sam Morsy nadat hij weigert regenboogband te dragen

Ipswich Town heeft middels een clubstatement zijn steun betuigd aan aanvoerder Sam Morsy, die afgelopen speelronde - toen the Tractor Boys het opnamen tegen Nottingham Forest (1-0 verlies) - weigerde om de regenboogband te dragen. De Egyptische moslim deed dat op basis van religieuze overtuigingen.

Clubs in de Premier League doen tussen 29 november en 5 december mee aan de zogeheten Rainbow Laces-campagne om 'bewustwording te creëeren voor de LHTBI-gemeenschap' en 'duidelijk te maken dat voetbal voor iedereen is'.

Morsy weigerde echter om namens Ipswich de regenboogaanvoerdersband om de arm te trekken. De promovendus bracht na de verloren wedstrijd een statement naar buiten en liet daarin dus weten achter zijn captain te staan.

"Ipswich Town is vastberaden om een volledig inclusieve voetbalclub te zijn waarbij iedereen zich welkom voelt", wordt de club geciteerd door Sky Sports. "We steunen met trots de Rainbow Laces-campagne van de Premier League en de LHBTI-gemeenschap in het promoten van gelijkheid en acceptatie."

Ondanks hun openlijke steunbetuiging aan de LHBTI-gemeenschap weigert de club om Morsy af te vallen. "Tegelijkertijd respecteren wij de beslissing van onze aanvoerder Sam Morsy, die ervoor koos om wegens religieuze geloofsovertuigingen niet de band te willen dragen."

"We zullen blijven werken om een omgeving te bouwen waarin iedereen in zijn waarde wordt gehouden, zowel op als buiten het veld", zo besluit de gepromoveerde club, die na dertien speelrondes de negentiende plek inneemt.

Marc Guehi

Ook Crystal Palace-captain Marc Guehi liet zijn religieuze geloofsovertuigingen meewegen bij het dragen van de aanvoerdersband. De centrumverdediger schreef met stift de tekst 'I love Jesus' en een hartje op de band tijdens het 1-1 gelijkspel met Newcastle United.