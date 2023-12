Inzamelingsactie om Advocaat te halen: ‘Dick wordt heel boos dat ik dit zeg’

Maandag, 4 december 2023 om 18:10 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:44

Curaçao wil zo graag dat Dick Advocaat de bondscoach van het nationale voetbalelftal wordt, dat er een inzamelingsactie is gestart op het eiland om de oefenmeester te kunnen halen. Dat vertelt Rob Jansen, de zaakwaarnemer van Advocaat, in zijn eigen podcast KieftJansenEgmondGijp. "Dick zal weer boos worden op mij dat ik dit zeg", aldus Jansen.

Op dit moment is Dean Gorré bondscoach van Curaçao, maar Advocaat is nog altijd zeer serieus in beeld, zo meldt Jansen. Daarvan is al maanden sprake, maar de deal leek afgeketst.





"Ik moet ook wel weer vreselijk lachen... Die mensen op dat eiland... Daar is geen geld", zegt Jansen in de vermelde podcast. "Wat heeft Dick daar dan te zoeken?", grapt Michel van Egmond.

"Die mensen zijn een inzamelingsactie gestart voor Dick", legt Jansen uit. "Een inzameling voor een multimiljonair", merkt Van Egmond op.

Jansen verzekert dat het toch echt waar is. "Iedereen gaat boos worden op mij, maar ze zijn bezig om dat bedrag bij elkaar te krijgen, anders komt Dick niet."

"Even serieus, is dit echt een inzameling dat ze langs de deuren gaan?", vraagt Van Egmond. "Nee, dan gaan ze naar sponsoren", reageert Jansen. "Het is niet langs de deuren."

Jansen was de afgelopen tijd zelf op Curaçao. "Binnenkort ga ik weer terug om te kijken waar de teller op staat. En als het bedrag er is, dan heb je kans dat Dick er toch instapt met zijn hele groep." Dat betekent dat onder meer zijn vaste assistent Cor Pot mee zal gaan. "Zonder Cor wordt er niet gewerkt."

Eerdere reactie van Advocaat

Zelf liet Advocaat eind september in Veronica Offside weten dat hij vooral budget zou willen voor Curaçao om de organisatie neer te zetten. "Dat is het grote probleem daar", aldus Advocaat. "De hotels, de vliegtuigen, dat moet beter. Als spelers aankomen, moeten ze weten wat er gaat gebeuren."

Die organisatie veranderde Advocaat ook al toen hij bondscoach was van België. "Maar de Belgen hadden geld, dus konden we dat omgooien. Bij Curaçao is er weinig geld."