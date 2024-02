Inter wint ook van AS Roma en is hard op weg naar Italiaanse landstitel

Inter heeft zich ontpopt tot torenhoge favoriet om de Italiaanse landstitel dit seizoen te veroveren. De ploeg van Simone Inzaghi won met 2-4 van AS Roma, dat daardoor een matige generale repetitie kent richting het Europa League-duel met Feyenoord volgende week. Roma staat vijfde en moet vooral hopen dat nummer vier Atalanta de komende tijd punten laat liggen. Koploper Inter staat nu zeven punten los van Juventus.

Aan de kant van Roma kreeg Dean Huijsen andermaal een basisplaats toebedeeld, mede doordat de Ivoriaanse centrumverdediger Evan Ndicka nog altijd actief is op de Afrika Cup. Ook Rick Karsdorp mocht starten van trainer Daniele De Rossi. De Nederlanders moesten helpen de spitsen van Inter, Lautaro Martínez en Marcus Thuram, tegen te houden. Davy Klaassen, Stefan de Vrij en Denzel Dumfries begonnen op de bank.

Inter had zijn Nederlanders niet nodig om na een ruim kwartier de leiding te pakken in het kletsnatte Stadio Olimpico. Een hoekschop leek in eerste instantie niets op te leveren, totdat Francesco Acerbi opdook bij de tweede paal. De verdediger zette een geplaatste kopbal in, die boven alles en iedereen in de verre hoek belandde: 0-1.

Roma speelde aardig mee en liet zich niet imponeren door de koploper uit Milaan. Uit een vrije trap van Lorenzo Pellegrini was het vervolgens raak. De voorzet van de middenvelder was van dermate hoge kwaliteit, dat Gianluca Mancini alleen nog maar zijn hoofd tegen de bal hoefde te zetten. Dat deed hij ook, waarna hij scoorde en middels een bal onder zijn shirt aankondigde dat er een kleine Mancini onderweg is.

Vlak voor rust kwam Roma vrij verrassend op voorsprong. Lorenzo Pellegrini had een diepe bal in huis op El Shaarawy, die opkeek en besloot te schieten. In de stromende regen raakte hij de bal totaal verkeerd, maar de Italiaans international zal zijn halve poging toch fraai binnenvallen via de binnenkant van de paal: 2-1.

Inter moest na rust aan de bak en dacht al vrij snel aan aanvallen. Een vrije trap van Hakan Calhanoglu leverde niets op, maar ogenblikken later was het alsnog raak. Matteo Darmian genoot zeer veel vrijheid aan de rechterkant en kreeg de bal dan ook naar zich toegespeeld. De vleugelverdediger gaf voor bij de eerste paal, waar Thuram binnentikte: 2-2.

De Franse spits beleefde mooie tijden, want nog tien minuten na de thee speelde hij ook een belangrijke rol bij de volgende Milanese treffer. Via Lautaro Martínez en Federico Dimarco belandde de bal links voorin bij de meegekomen Henrikh Mkhitaryan. De Armeen gaf voor de bij de eerste paal en opnieuw wist Thuram raad met de geboden mogelijkheid. Angeliño was de laatste die de bal aanraakte en kreeg dus een eigen doelpunt achter zijn naam.

Inter overtuigde ondanks de treffers niet, maar dat gold ook voor Roma. De manschappen van De Rossi probeerden desondanks om iets te forceren en er werd dan ook naarstig gezocht naar Lukaku, die echter geen opgelegde kansen kreeg. Winteraanwinst Tommaso Baldanzi probeerde het met een schot in de korte hoek, maar kwam niet verder dan het zijnet.

Roma bleef aanvallen en het was voor Inter aan Yann Sommer te danken dat het niet gelijk werd. De Zwitser redde prima op een kanonskogel van Leonardo Spinazzola. Dichterbij zou Roma niet meer komen. Uit een counteraanval wist Inter het duel in blessuretijd te beslissen. Het was Alessandro Bastoni die vanaf randje zestien raak schoot: 2-4.

