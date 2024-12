Inter maakt favorietenrol waar en voegt zich bij laatste acht Coppa Italia

Inter heeft het deelnemersveld van de ploegen in de kwarfinale van de Coppa Italia gecompleteerd. De ploeg van trainer Simone Inzaghi donderdagavond in de achtste finale van de Coppa Italia met 2-0 te sterk voor Udinese. Marko Arnautovic en Kristjan Asllani tekenden voor de treffers.

Inter trad aan met een B-elftal, waarin geen ruimte was voor onder meer Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Marcus Thuram en Lautaro Martínez. Bij Udinese waren er basisplaatsen voor onder anderen Jurgen Ekkelenkamp en Lorenzo Lucca.

Het was Ekkelenkamp die al binnen twee minuten had kunnen scoren voor de bezoekers, maar de voormalig Ajacied had de pech dat zijn inzet net langs de paal zoefde. Udinese hield de druk er goed op en bleef regelmatig zoeken naar de aanval, terwijl Inter tegenviel.

Toch was het Inter dat na een half uur aan de leiding kwam. Mehdi Taremi gaf precies goed mee aan Arnautovic, die op het juiste moment vertrok en de bal met links in de verre hoek schoof: 1-0.

In de eerste minuut van de blessuretijd voor rust verdubbelden i Nerazzurri de voorsprong. Asllani slingerde een hoekschop voor het doel, zag de bal eenmaal stuiteren en vervolgens direct in de verre hoek verdwijnen: 2-0.

Udinese probeerde het na rust uiteraard nog wel. Onder meer via de boomlange ex-Ajax-spits Lucca, wiens kopbal net naast het doel van Josep Martinez vloog.

Echt spannend werd het bekeraffiche in San Siro nooit meer. Taremi kwam nog het dichtst bij de 3-0, die net niet viel. De Iraniër schoot zijn grote kans tegen de paal.