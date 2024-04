Inter loopt verrassend averij op, maar kan kampioen worden in heerlijk affiche

Inter is zondagavond tegen verrassend puntenverlies aangelopen. De Serie A-koploper ontving middenmoter Cagliari en gaf tot twee keer toe een voorsprong weg: 2-2. Het gelijkspel betekent dat Inter volgende week tegen stadsgenoot AC Milan de titel kan veiligstellen.

Inter begon, zoals wel vaker de laatste tijd, aan het duel zonder Denzel Dumfries. De Oranje-international lijkt zijn basisplek definitief kwijt te zijn geraakt aan Matteo Darmian. Stefan de Vrij keerde terug van een blessure en nam voor het eerst in een maand tijd plaats op de bank.

De openingsfase was zoals verwacht voor Inter. De ploeg van Simone Inzaghi nam het initiatief en had niet lang nodig om de overhand om te zetten in een voorsprong. Een snelle aanval over de rechterkant eindigde via Alexis Sánchez bij Marcus Thuram. De Fransman kwam voor zijn man en schoot hard en laag binnen: 1-0.

Cagliari had maar weinig te zeggen in het eerste bedrijf, al kreeg het via Eldor Shomurodov wel één goede kans. De international van Oezbekistan wist echter het net niet te vinden. In de tweede helft lukte hem dat wel. Na een lange bal van achteruit schoot Shomurodov raak vanaf de rand van het strafschopgebied: 1-1.

De gelijke stand zou slechts tien minuten op het scorebord blijven staan. Cagliari-verdediger Yerry Mina kreeg de bal op de hand gekopt in de eigen zestien en dus ging de bal op de stip. Smaakmaker Hakan Çalhanoglu schoot vervolgens binnen vanaf elf meter: 2-1.

Met de inmiddels in het veld gekomen Dumfries leek Inter een voorschot te gaan nemen op het aanstaande kampioenschap, ware het niet dat de bezoekers voor een tweede keer langszij kwam.

In eerste instantie wist de Inter-defensie een voorzet vanaf rechts nog te verwerken, maar toen de bal opnieuw werd ingebracht zagen de Milanezen er achterin niet goed uit. Nicolas Viola profiteerde en zette de eindstand op het bord: 2-2. Inter ging nog nadrukkelijk op zoek naar een winnende treffer, maar vond deze niet. Viola kreeg namens Cagliari een enorme kans, maar ook hij kon niks meer aan de eindstand veranderen.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties