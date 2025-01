Inter lijdt ondanks belangrijke treffer Dumfries kostbaar puntenverlies in Italiaanse titelstrijd

Inter heeft kostbaar puntenverlies geleden in de strijd om de Italiaanse landstitel. Ondanks een treffer van Denzel Dumfries geraakte de ploeg van trainer Simone Inzaghi niet voorbij Bologna: 2-2. Zodoende heeft Inter nu evenveel verliespunten als Napoli, dat de koploper is met drie punten meer en een duel meer gespeeld. Bologna staat iets steviger achtste.

Bijzonderheden:

Thijs Dallinga moest in de spits zoals gewoonlijk voorrang verlenen aan Santiago Castro, die voor een vroege verrassing zorgde in San Siro. De spits rondde à la Pipo Inzaghi af, door een schot van Nikola Moro precies genoeg van richting te veranderen: 0-1.

Na een fraaie Milanese aanval kwam Inter op gelijke hoogte. Marcus Thuram was niet meer bij te houden door de verdedigers van Bologna, onder wie Sam Beukema, en verraste met een hakbal. Federico Dimarco stuitte op Lukas Skorupski, die daarna kansloos was toen Dumfries zich meldde voor de rebound: 1-1.

Op slag zorgde Lautaro Martínez voor de voorsprong. Dimarco zette een karakteristieke rush in op links en gaf op precies het juiste moment en met de juiste snelheid mee aan Lautaro, die liet zien dodelijk te zijn in de zestien: 2-1.

Toch zou Inter er na rust niet in slagen om de voorsprong vast te houden. Na ruim een uur spelen legde Riccardo Orsolini terug op Emil Holm, wiens uithaal via een paar Inter-benen in de hoek verdween: 2-2.