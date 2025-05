Iñigo Martínez reageert op vermeend spuugincident tijdens Inter - FC Barcelona: ‘Als ik hem had geraakt…’

Ook Iñigo Martínez is na afloop van Inter - FC Barcelona onderwerp van gesprek. De Spaanse verdediger zou Francesco Acerbi in zijn gezicht hebben gespuugd, maar daar is volgens hem niets van waar.

Hakan Calhanoglu maakte vlak voor rust de 2-0 voor Inter uit een strafschop, die volgens de Spanjaarden nooit had mogen worden toegekend. Bij het juichen passeerde Acerbi de woedende Martínez, die naar de Italiaan leek te spugen. Na afloop vraagt de Spaanse pers naar het incident.

“Nee”, antwoordt Martínez op de vraag of hij naar Acerbi spuugde. “Hij juichte recht in mijn oor, dus ik werd kwaad. Maar het spugen was niet op hem gericht.”

“Je ziet het ook op de beelden dat het niet op hem is”, vervolgt Martínez. “Als ik hem had geraakt, was ik direct van het veld gestuurd.”

Verder is Martínez, evenals de rest van het Barcelona-kamp, kritisch op scheidsrechter Szymon Marciniak. “Ik denk dat iedereen zag dat alle beslissingen dezelfde kant op vielen. We proberen de schuld niet te veel bij de arbitrage neer te leggen.”

Dat is echter lastig, aldus Martínez. “Natuurlijk zijn het lastige beslissingen soms, en hij maakte ze op deze manier. We houden ons hoofd omhoog. We hebben gedaan wat we konden en het zat er niet in. Het is jammer, maar we moeten door.”

Waar Martínez nog redelijk mild blijft voor de Poolse arbiter, was Pedri na afloop furieus. De middenvelder eiste een onderzoek van de UEFA naar de scheidsrechter. “Dit is niet de eerste keer dat dit ons gebeurt”, aldus Pedri.