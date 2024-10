Het werd zaterdag niet de avond van Kylian Mbappé. De aanvaller van Real Madrid scoorde in de met 0-4 verloren El Clásico weliswaar twee keer, maar deed dat tweemaal vanuit buitenspelpositie. Het bleek een veelvuldig patroon bij De Koninklijke.

Wie dit seizoen FC Barcelona vaker aan het werk heeft gezien, is het ongetwijfeld opgevallen. Hansi Flick, de nieuwe trainer van FC Barcelona, speelt met een hyperoffensief aanvalsplan. Een cruciaal aspect daarvan? De buitenspelval.

Het bleek eerder dit seizoen al. In het verloren duel met Osasuna zetten de Catalanen de tegenstander tien keer buitenspel. Later verbrak de ploeg van Flick dit record, door Alavés elfmaal in de buitenspelval te lokken. In het duel met Real Madrid moest blijken of die buitenspelval ook tegen de pijlsnelle Mbappé en Vinicius Junior stand zou houden.

Dat deed het. Barcelona zette de eeuwige rivaal maar liefst twaalf keer buitenspel. Mbappé was vooral het slachtoffer van de gewiekste tactiek van Flick, tot in perfectie uitgevoerd door Alejandro Balde, Iñigo Martínez, Pau Cubarsí en Jules Koundé. De Franse superster stond maar liefst acht keer buitenspel, waarvan zes in de eerste helft.

Dat is dit seizoen een record in LaLiga. Geen enkele speler liep deze jaargang vaker buitenspel in een wedstrijd dan Mbappé, die een avond om snel te vergeten beleefde. In de eerste 25 minuten raakte de spits de bal vijf keer aan, en vijf keer ging de vlag daarna direct omhoog.

Bovendien dacht de Fransman tot tweemaal toe gescoord te hebben, maar de hoge lijn van Flick bleek bestendig tegen de ongelooflijke snelheid van de aanvaller. Een keer moest de videoscheidsrechter ingrijpen, de andere keer werd buitenspel door de lijnrechter zelf geconstateerd.