Indonesië herpakt zich na debacle tegen Australië en wint eerste wedstrijd onder Patrick Kluivert

Indonesië heeft dinsdagmiddag zijn eerste duel onder bondscoach Patrick Kluivert gewonnen. Tegen Bahrein won de ploeg met veel genaturaliseerde Nederlanders met 1-0 van de nummer 81 van de FIFA-wereldranglijst. Door de overwinning verstevigt Indonesië zijn plek voor minimaal de play-offs voor het WK van 2026.

Bondscoach Kluivert verscheen met een iets andere basisopstelling dan tegen Australië (5-1 verlies). Mees Hilgers en Dean James moesten achterin plaatsmaken voor Rizky Ridho en Justin Hubner. Op het middenveld raakte Nathan Tjoe-a-On zijn basisplaats kwijt aan Joey Pelupessy. Voorin begon Ragnar Oratmangoen in de spits als vervanger voor Rafael Struick.

Indonesië begon het eerste kwartier met het meeste balbezit en dit leverde dan ook de eerste grote kans van de wedstrijd op. Thom Haye krulde een vrije trap vanaf de zijkant van de zestien richting het doel. De Bahreinse doelman Ebrahim Lutfalla pareerde en tikte hem over de lat.

In de 24ste minuut opende Ole Romeny de score voor Tim Garuda. Na een knappe bal van Thom Haye op Marselino Ferdinan kon de middenvelder Romeny een balletje breed geven, die het leer vervolgens kruiselings binnen schoot: 1-0.

In de tweede helft hield Indonesië de druk erop. In de 67ste minuut krijgt Ferdinan een enorme kans op 2-0. De Indonesiër staat één-op-één met de keeper van Bahrein, maar werkt hem van dichtbij over.

In de 79ste minuut miste Indonesië weer een enorme kans. Invaller Ricky Kambuaya gaf de bal breed op de andere invaller Eliano Reijnders die de bal van dichtbij schoot. Indonesië ging slordig met de kansen om en hield Bahrein in leven.

Door de overwinning staat Indonesië vierde in hun poule. Na acht wedstrijden hebben ze negen punten en hierdoor bedraagt het gat naar directe plaatsing vier punten. Met nog twee wedstrijden te gaan, die in juni worden gespeeld, is nog alles mogelijk.

Opstelling XI: Maarten Paes (FC Dallas); Kevin Diks (FC Kopenhagen) (Shane Walsh, 74’), Jay Idzes (Venezia), Rizky Ridho (Persija Jakarta), Justin Hubner (Wolverhampton Wanderers), Calvin Verdonk (NEC); Thom Haye (Almere City FC) (Ivar Jenner, 58’), Marselino Ferdinan (Oxford United) (Eliano Reijnders, 73’), Joey Pelupessy (Lommel SK); Ole Romeny (Oxford United) (Ramadhan Sananta, 87'), Ragnar Oratmangoen (FCV Dender) (Ricky Kambuaya, 73’)