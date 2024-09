Incidenten met Ibrahimovic en slechte resultaten lijken Milan-trainer Fonseca de kop te kosten

Het lijkt er niet op dat Paulo Fonseca veel langer de trainer van AC Milan zal zijn. De Portugees kent een dramatische start van het seizoen en een nederlaag tegen Inter zou hem volgens onder meer La Gazzetta dello Sport zijn baan kosten. Daarnaast leeft Fonseca al langere tijd op gespannen voet met clubicoon en adviseur Zlatan Ibrahimovic.

Milan begon zijn seizoen met een 2-2 gelijkspel tegen Torino, waarna het onderuitging bij Parma (2-1). Een week later kon ook Lazio niet aan de kant worden gezet (2-2). Afgelopen weekend volgde eindelijk de eerste zege van het seizoen, thuis tegen laagvlieger Venezia (4-0).

Het spel van Milan is bepaald niet om over naar huis te schrijven en de club incasseert nog altijd veel tegendoelpunten, iets waar Fonseca na zijn aanstelling in de zomer verandering in had moeten brengen. Midweeks ging het in de Champions League bovendien mis tegen Liverpool, dat ondanks een vroege achterstand vrij gemakkelijk won in San Siro (1-3).

Zondagavond staat de Derby della Madonnina op het programma tegen aartsrivaal en titelconcurrent Inter. Bij een nederlaag groeit het gat met I Nerazzurri naar zes punten en is het volgens Italiaanse media einde verhaal voor Fonseca. Ibrahimovic en directeurs Geoffrey Moncada en Giorgio Furlani hebben na de nederlaag tegen Liverpool al gesproken over mogelijke opvolgers van Fonseca.

Ibrahimovic, Moncada en Furlani zouden tegen Liverpool zijn geschrokken van het gebrek aan veerkracht en de defensieve instabiliteit. Zij hopen op een ommekeer, maar houden sterk rekening met het scenario dat het misgaat tegen Inter. In dat geval kan Fonseca op zoek naar een nieuwe baan.

De drie incidenten die Fonseca heeft gehad met Ibrahimovic helpen eerstgenoemde ook niet. Op de vooravond van de seizoensopener tegen Torino verklaarde Fonseca dat Milan na de komst van Youssouf Fofana uitgekocht was. Ibrahimovic vertelde een paar dagen later op een persconferentie dat de markt voor Milan pas sluit 'wanneer hij dat zegt'. Fonseca kon die woorden niet waarderen.

Het volgende incident vond plaats op de dag van Milan - Torino. Ibrahimovic riep de selectie bij elkaar op trainingscomplex Milanello om een toespraak te houden. Fonseca was daar niet bij aanwezig, tot onbegrip van Ibrahimovic. Een soortgelijk iets gebeurde voor de wedstrijd tegen Liverpool. Ibrahimovic ging daarop in gesprek met de spelers en vroeg hen wat zij van Fonseca vonden. Dit alles heeft volgens Italiaanse media geleid tot een ultimatum voor de oefenmeester.