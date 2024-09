In Nederland succesvolle trainer al na drie maanden ontslagen in Italië

Michele Santoni kan alweer op zoek naar een nieuwe baan. De 44-jarige Italiaans-Nederlandse voetbaltrainer stond dit seizoen voor het eerst op zijn eigen benen in zijn geboorteland. Santoni’s avontuur bij US Triestina komt echter al na drie maanden tot een einde.

Santoni maakte de afgelopen jaren vooral naam bij Almere City en FC Dordrecht. Laatstgenoemde club loodste hij afgelopen seizoen naar een knappe vierde plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

Daarmee verdiende Santoni een transfer naar zijn geboorteland Italië. De jonge oefenmeester tekende een contract tot de zomer van 2026, maar gaat die verbintenis dus niet uitdienen.

Santoni wordt verantwoordelijk gehouden voor de slechte seizoensstart van Triestina in de Serie C. Van de eerste zes competitiewedstrijden wist de Italiaanse laagvlieger slechts één duel te winnen. Daardoor staat Triestina op de negentiende plaats in de Serie C, het derde niveau van Italië.

Dat het ambitieuze Triestina zo snel het vertrouwen opzegt in Santoni, staat haaks op de afgelopen transferzomer van de club. De trainer kreeg toestemming om liefst vier Nederlanders te strikken. Kelle Roos, Teun Bijleveld, Rayan El Azrak en Jaron Vicario tekenden allen bij Triestina.

Met Santoni komt er, ondanks zijn leeftijd, een ervaren trainer vrij op de markt. De Italiaan werkte als video-analist bij Ajax, om vervolgens assistent-trainer te worden bij AS Livorno en Cesena. Bij Lazio en Cagliari was Santoni werkzaam als jeugdtrainer, met name op het gebied van techniek.

Tijdens de coronapandemie werkte Santoni in dienst van ADO Den Haag, nadat hij een jaar eerder zijn eerste trainersklus te pakken had bij Almere City. Tussen 2021 en 2024 was Santoni eindverantwoordelijke bij Dordrecht.