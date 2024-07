In de wandelgangen: Wout Weghorst staat er in één land goed op

FSV Mainz 05 heeft de zaakwaarnemer van Eric Choupo-Moting benaderd voor een overstap. De 35-jarige aanvaller is transfervrij sinds zijn vertrek bij Bayern München. (Fabrizio Romano)

Galatasaray hoopt komend seizoen de beschikking te krijgen over Scott McTominay. De vraagprijs van Manchester United van 30 miljoen euro vindt men echter aan de hoge kant. (Sky Sport)

De naam van Wout Weghorst is maar weer eens opgedoken in Turkije. Trabzonspor zou de spits, die eerder onder contract stond bij Besiktas, graag willen overnemen van Burnley. (Fanatik)

Manchester United bekijkt of het Chido Obi Martin kan overnemen van Arsenal. De zestienjarige spits kreeg een aanbod van the Gunners, maar heeft besloten om verder te kijken. (The Athletic)

FC Barcelona heeft een bod van 60 miljoen euro uitgebracht op Dani Olmo. De middenvelder van RB Leipzig, die ook wordt begeerd door Manchester City, kan voor zes jaar tekenen. (Mundo Deportivo)

Tottenham Hotspur en Aston Villa naderen een akkoord over een ruildeal. Giovani Lo Celso moet het team van Unai Emery versterken, terwijl Jacob Ramsey de omgekeerde weg bewandelt. (TyCSports)

