In de wandelgangen: Talent kan jaar na vertrek bij Feyenoord naar Manchester City

Josip Sutalo geniet inderdaad belangstelling van Bologna. De 23-jarige Kroaat van Ajax werd afgelopen weekend net als Daniele Rugani en Mats Hummels aan de Champions League-deelnemer gelinkt. (La Gazzetta dello Sport)

Everton is voorlopig niet van plan mee te werken aan een transfer van Jarrad Branthwaite naar Manchester United.The Toffees proberen de voormalig PSV-huurling met een verbeterd contract in Liverpool te houden. (Fabrizio Romano)

Middenvelder Karim Dermane kan Lommel SK verlaten voor Manchester City. Met de transfer binnen de City Football Group zou zo’n 4 miljoen euro gemoeid zijn. (Journalist Don Mitchell)

Arne Slot hoopt Takefusa Kubo snel te verwelkomen bij Liverpool. De verwachting is dat de linkspoot zowel de duurste als best betaalde Japanse speler aller tijden wordt. (Sponichi)

Erik ten Hag wil Scott McTominay behouden bij Manchester United. De Nederlandse manager ziet de Schotse middenvelder als een belangrijke speler in zijn selectie. (Sky Sports)

