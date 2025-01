In de wandelgangen: Hansi Flick wordt bij FC Barcelona herenigd met twee oude bekenden

Juventus gaat een bod uitbrengen op Ronald Araújo. De Italianen hebben een bedrag van zo’n vijftig miljoen euro over voor de verdediger. (Matteo Moretto)

Lazio staat op het punt om een aanvaller van Bayern München over te nemen. De jonge Arijon Ibrahimovic gaat de overstap maken op huurbasis met een optie tot koop van acht miljoen euro. De Duitsers kunnen Ibrahimovic vanaf de zomer van 2026 terugkopen voor 25 miljoen euro. (Nicoló Schira)

FC Barcelona wil Hansi Flick herenigen met twee oude bekenden. Zowel Joshua Kimmich als Leroy Sané zouden akkoord zijn over een transfervrije overstap komende zomer. Het trio werkte eerder samen bij Bayern München en Duitsland. (SportBible)

Wout Faes mag vertrekken bij Leicester City. De Belgische verdediger heeft nog een contract tot 2027, maar staat op de nominatie om Engeland te verlaten. Lazio Roma zou geïnteresseerd zijn in de international van België. (Sky Sports)

Napoli heeft een bod uitgebracht op Alejandro Garnacho. Het bod van 45 miljoen euro zou door Manchester United zijn afgewezen. The Red Devils staan open om de Argentijn te verkopen om financiële ruimte te creëren. Manchester United zou ruim zeventig miljoen euro verlangen voor het eigen jeugdproduct. Napoli is niet de enige ploeg met interesse, want ook Juventus, Atlético Madrid en Paris Saint-Germain houden de situatie van Garnacho in de gaten. (Alfredo Pedulla)