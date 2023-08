Feyenoord kijkt voor versterking bij Manchester United

Een nieuwe wending rond Kylian Mbappé. De Fransman heeft Chelsea verteld dat hij bereid is om voor één seizoen de overstap te maken naar Londen, onder de voorwaarde dat hij volgend seizoen gratis naar Real Madrid kan vertrekken. (Sport)

Manchester United gaat proberen om Roméo Lavia voor de neus van Liverpool weg te kapen. The Reds deden al een bod op de middenvelder van Southampton, maar zagen dat worden afgewezen. (Independent)