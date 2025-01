Tyrell Malacia kan Manchester United tijdelijk verlaten. Juventus wil de linksback, die onlangs terugkeerde van een zware knieblessure, voor een half seizoen op huurbasis overnemen. (Mirko Di Natale) In de wandelgangen: Barcelona ziet oplossing bij Chelsea, mocht inschrijving Dani Olmo mislukken

Ajax zal snel moeten handelen in de strijd om Jesper Karlsson. Ook Torino wil de voormalig AZ’er graag overnemen van Bologna, (Rudy Galetti)

Galatasaray is geïnteresseerd in Milan van Ewijk. De Turkse topclub zou momenteel in onderhandeling zijn met Coventry City over een transfer van de 24-jarige rechtsback. (Soccernews)

Marcus Rashford heeft besloten dat hij naar FC Barcelona wil. De 27-jarige aanvaller werd tegen Manchester City buiten de selectie gelaten door Rúben Amorim en zou de voorkeur geven aan een vertrek naar Barcelona. (Alex Crook)

FC Barcelona wil zich versterken met Christopher Nkunku. Mocht de inschrijving van Dani Olmo mislukken, dan wil Barcelona de Fransman voor een half jaar huren van Chelsea. (Rudy Galetti)