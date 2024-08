In de wandelgangen: Ajax biedt Benjamin Tahirovic aan bij Serie A-club

Vinícius Júnior sluit een overstap naar Saoedi-Arabië niet uit. De Braziliaan wil deze zomer niet meer vertrekken, maar denkt er na de komst van Kylian Mbappé wel over na. Bij Al-Ahli zou hij 350 miljoen euro per jaar kunnen verdienen. (Sportsmole)

FC Barcelona wil Andreas Christensen verkopen. De Catalanen hebben nog altijd moeite om het financiële plaatje rond te krijgen en willen afstand doen van een aantal spelers. Manchester United en Tottenham Hotspur liggen op de loer om de Deense centrumverdediger over te nemen. (Bold DK)

Benjamin Tahirovic is door Ajax aangeboden bij Parma. Ajax hoopt nog altijd een aantal spelers de deur uit te werken. Benjamin Tahirovic is een van de spelers die mag vertrekken en is door de Amsterdammers aangeboden bij Parma. (Nicolo Schira)

Chelsea is nog niet klaar op de transfermarkt. Chelsea is in de markt voor Dominic Calvert-Lewin. De spits geldt als een goedkoper alternatief voor Victor Osimhen, wiens salariseisen te gortig zijn voor Chelsea. (The Sun)

Arnaut Danjuma geniet interesse uit de Premier League. De aanvaller is met twee doelpunten in twee wedstrijden geweldig begonnen aan zijn seizoen bij Villarreal en geniet interesse van Nottingham Forest. De 27-jarige Nederlander zou niet onwelwillend tegenover een overstap staan. (Football Insider)