‘Ik wil ooit wedstrijden in de Johan Cruijff ArenA als trainer van Ajax coachen’

De komende weken of maanden moet duidelijk worden wie komend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van Ajax 1 wordt. Interim-coach John van ‘t Schip bevestigde eind maart andermaal dat hij na dit seizoen in een bestuurlijke rol verder gaat bij Ajax.

Van ‘t Schip zal vermoedelijk na dit seizoen in de jeugdopleiding van Ajax de rol van head of coaching gaan vervullen, zo schreef De Telegraaf eerder. Door de bestuurlijke chaos en de schorsing van algemeen directeur Alex Kroes krijgen technisch manager Kelvin de Lang en directeur voetbal Marijn Beuker de taak om een nieuwe trainer aan te stellen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Clubwatcher Mike Verweij wist deze maandag te melden dat Erik ten Hag nog altijd de droomkandidaat is om Van ‘t Schip bij Ajax op te volgen. De Haaksberger ligt echter nog altijd vast bij Manchester United, al neemt de druk daar met de week toe.

Een maand terug noemde de NOS Jong Ajax-trainer Dave Vos voor het eerst in één adem met de opvolging van Van 't Schip. Destijds zou er bij Ajax al getwijfeld worden 'of het niet te vroeg was' om de veertigjarige trainer door te schuiven. Voor dit seizoen had Vos namelijk alleen nog ervaring als jeugdcoach en assistent.

Inmiddels lijkt er een duidelijkere visie te zijn. Hoewel Vos er goed op staat, durft de clubleiding het volgens Verweij nog niet aan hem hoofdtrainer te maken. De verwachting is dat hij assistent-trainer wordt onder de nog aan te stellen nieuwe hoofdcoach.

Ambities van Vos

Vos stak zijn dromen maandagavond voorafgaand aan het Keuken Kampioen Divisie-duel met SC Cambuur (2-1 winst) echter niet onder stoelen of banken en heeft de laatste geruchten meegekregen.

“Ik kreeg het toegestuurd, inderdaad. Ik kan er nog niet veel over zeggen. Momenteel zijn er gesprekken gaande met de club”, zei hij voor de camera van ESPN. “De gesprekken zijn goed, we kijken momenteel naar de toekomst. Hoe dat er precies uitziet, is onbekend. Mijn contract loopt volgend jaar door, ook als trainer van Jong Ajax. We kijken samen waar de mogelijkheden liggen. Vanuit daar gaan we de gesprekken aan.”

Vos benadrukt dat hij inmiddels al de nodige ervaring in het trainersvak heeft opgedaan. "Ik ben bijna twintig jaar trainer. Ik heb een andere route belopen dan anderen die uit het profvoetbal komen. Ik ben in 2009 bij Ajax gekomen en even weggeweest naar Rangers. Daar hebben we een Europa League-finale gespeeld en de beker gewonnen. Toen heb ik eraan geproefd. Dus dat daar ambities liggen, is duidelijk.”

De veertigjarige trainer durft zijn grote droom ook uit te spreken. “Ik heb vaker gezegd: ik wil ooit mijn wedstrijden in de Johan Cruijff ArenA coachen en succesvol zijn met deze club. Dat is een droom.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties