‘Ik vond het eerst lachwekkend wat er bij Ajax gebeurde. Nu krijg ik medelijden’

Dinsdag, 10 oktober 2023 om 11:00 • Noel Korteweg • Laatste update: 12:09

Royston Drenthe heeft medelijden met Ajax, zo vertelt de 35-jarige linksback van Kozakken Boys bij Veronica Offside. De Amsterdammers kennen de slechtste seizoenstart uit de clubgeschiedenis en het lot van Maurice Steijn hangt aan een zijden draadje.

Afgelopen weekend ging de ploeg opnieuw onderuit, dit keer tegen AZ (1-2). De laatste competitieoverwinning dateert van de eerste speelronde, toen Ajax in eigen huis afrekende met promovendus Heracles Almelo (4-1).

De ploeg van Steijn was op bezoek bij RKC Waalwijk (2-3 tussenstand) wel op weg naar de zege totdat het duel gestaakt werd wegens de ernstige blessure van Etienne Vaessen.

Drenthe werd maandagavond gevraagd naar de situatie in de Johan Cruijff ArenA. “Zoals je weet ben ik een rasechte Feyenoorder en kom ik echt uit dat milieu. In het begin vond ik het eigenlijk wel lachwekkend om te zien wat er allemaal gebeurde, maar nu begint er een gevoel van medelijden bij me op te komen.”

“Dat is ook voor mij natuurlijk helemaal nieuw”, zegt de linkspoot. “Wij zijn gewend dat Ajax dominant is in de Nederlandse competitie en dat wij als Feyenoord-supporters altijd een beetje achter ze aan moeten lopen. Nu lijkt het de kant op te gaan van medelijden.”

Drenthe voorspelt daarnaast dat de titelrace tussen Feyenoord en PSV zal gaan, maar hij durft niet te zeggen wie er uiteindelijk met de schaal vandoor gaat. “Lastig om te zeggen. Ik hoop natuurlijk dat Feyenoord wint, maar als je ziet hoe het nu gaat met PSV... Die doen het goed.”

“Er is pas iets over te zeggen als de onderlinge wedstrijden zijn gespeeld”, aldus Drenthe. De eerste ontmoeting tussen Feyenoord en PSV vindt plaats in De Kuip op 3 december. De wedstrijd in Eindhoven wordt op 3 maart gespeeld.