‘Ik moet ermee dealen dat de beste speler van Nederland op mijn positie staat’

Joey Veerman is blij met zijn eerste doelpunt voor het Nederlands elftal. De middenvelder van PSV mocht het dinsdagavond tegen Duitsland vanaf de eerste minuut laten zien, en schoot Oranje na iets meer dan drie minuten al op een 0-1 voorsprong. Desondanks verloor Nederland uiteindelijk wel van de oosterburen: 2-1.

Al vroeg in de wedstrijd veroverde Memphis Depay sterk de bal op de rechterflank, waarna hij het overzicht behield. Veerman sloot direct aan en werd aangespeeld op de rand van de zestien. De middenvelder van PSV nam de bal ineens uit de lucht en plaatste de bal in de linkerbenedenhoek: 0-1.

Na afloop van de wedstrijd, die dus met 2-1 werd verloren, blikt Veerman bij de NOS terug op zijn goal. “Ik heb een tijdje geleden voor het laatst een goal gemaakt. Volgens mij uit tegen FC Twente (op 25 november, red.)”, weet de middenvelder nog. "Het was al een tijdje geleden, dus het werd wel weer eens een keer tijd.”

Als Veerman de beelden van de goal en zijn juichen daarna terugziet, lijkt hij enigszins verbaasd te zijn. “Op dat moment zit je in een soort bubbel als je je eerste goal voor Nederland maakt. Normaal juich ik altijd heel intens als ik scoor, maar dat was volgens mij nu een beetje rustig. Ik denk dat ik gewoon heel blij van binnen was.”

Veerman, die links op het middenveld geposteerd stond, speelde tegen Duitsland zijn achtste interland. Voor de derde keer mocht hij het vanaf de eerste minuut laten zien. Dat had mede te maken met het ontbreken van de geblesseerde Frenkie de Jong. “Als Frenkie de Jong weer fit is, is dit waarschijnlijk zijn plek”, weet ook Veerman.

Meestal speelt de PSV’er links op het middenveld, maar ook aan de rechterkant kan hij wel uit de voeten, vertelt hij. “Ik heb natuurlijk tegen Dortmund twee keer en in de topwedstrijden in Nederland regelmatig op zes gespeeld, dus dan kom je ook op rechts uit. Het is dus niet onbekend voor mij. Het zou heel mooi zijn om vanaf de aftrap te mogen spelen op het EK. Maar ik ben er nu vijf of zes periodes bij, en ben al heel blij als ik mee mag naar het EK. Ik krijg ook best wel veel speelminuten van de bondscoach.”

“Gelukkig kreeg ik het vertrouwen vandaag, en van de week (tegen Schotland, red.) ook het laatste half uur. Het is aan mij om het goed in te vullen. Maar ik moet ermee dealen dat de beste speler van het Nederlands elftal op mijn positie staat", besluit Veerman.

