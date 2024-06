‘Ik heb de laatste tijd veel gesprekken met Ajax gehad, maar het is niet gelukt’

Cristian Chivu heeft in een interview met De Telegraaf bevestigd dat hij dit voorjaar in beeld was om als assistent-trainer aan de slag te gaan bij Ajax. Uiteindelijk ging de overgang van de Roemeen, die momenteel geen werkgever heeft, niet door.

Eind april meldden het Algemeen Dagblad en de Italiaanse journalist Gianluca Di Marzio dat Chivu bij Ajax in beeld was om assistent van beoogd hoofdtrainer Graham Potter te worden. Chivu was op dat moment trainer van Inter Onder 19.

De voormalig verdediger, die tussen 1999 en 2003 al voor Ajax speelde, zou door de Amsterdammers worden gezien als een ‘trainer voor de toekomst’. Het plan van Ajax was volgens Di Marzio dat Chivu een vijfjarig contract werd aangeboden, en dat hem als toekomstperspectief werd voorgeschoteld dat hij ‘over twee of drie jaar’ kon promoveren naar de functie van hoofdtrainer.

Chivu heeft inderdaad gesproken met Ajax, bevestigt hij nu. “Ik heb een goede relatie met Ajax en er hebben de laatste maanden veel gesprekken plaatsgevonden.”

Toch leidde het uiteindelijk niet tot een akkoord. “Het is niet gelukt, maar Ajax zit voor altijd in mijn hart. Wie weet of ik daar in de toekomst wel eens aan de slag kan gaan. Ik hoop het.”

Uiteindelijk kwam Ajax ook niet uit de onderhandelingen met Potter, waarna Francesco Farioli werd aangesteld als de nieuwe hoofdtrainer. Hij heeft drie assistenten: Dave Vos, Daniele Cavalletto en Felipe Sanchez Mateos.

Chivu zelf is ondertussen na zes jaar vertrokken als jeugdtrainer van Inter. Voorlopig lijkt hij even geen behoefte te hebben aan een baan in de voetballerij. “Nu is het tijd voor mijn gezin”, besluit de Roemeen.

