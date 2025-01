Ihattaren voert huzarenstukje op in minuut 22 van RKC Waalwijk-Willem II: 'Dat is heel knap'

Mohamed Ihattaren trok de hoofdrol naar zich toe in de eerste helft van de Brabantse derby tussen RKC Waalwijk en Willem II. Uit één van de messcherpe hoekschoppen van de aanvallende middenvelder wist de hekkensluiter in de Eredivisie op voorsprong te komen.

Ihattaren slingerde in de 22ste minuut tot driemaal toe vanaf rechts een corner voor het Tilburgse doel. Bij de eerste twee hoekschoppen kon Willem II-doelman Thomas Didillon-Hödl, zij het met heel veel moeite, nog redding te brengen.

Bij de derde poging van Ihattaren was de Franse keeper kansloos. Via een klutssituatie ging de bal uiteindelijk via Willem II-verdediger Tommy St. Jago over de lijn. Even leek er hands in het spel te zijn, maar arbiter Jeroen Manschot keurde de 1-0 van RKC goed.

Na de openingstreffer zochten de spelers van RCK massaal Ihattaren op. De aangever was zichtbaar opgelucht na zijn serie gevaarlijke hoekschoppen. Hij deed dat overigens pal voor het uitvak met supporters van Willem II.

''Het mooie is dat je drie keer op rij identiek zo'n bal kan geven'', jubelt Kees Luijckx in de rust bij ESPN. ''Dit is een bal met curve en snelheid, en er zit ook risico in. Het is heel knap om hem drie keer op rij zo te trappen.''

''En het levert resultaat op. En ik heb nu elke keer het gevoel dat een corner van RKC gevaarlijk wordt, al nam Ihattaren ook twee mindere hoekschoppen'', aldus Luijckx.