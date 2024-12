Igor Paixão meldt zich na Feyenoord - Heracles op Instagram en spreekt over ernst blessure

De ernst van de blessure van Igor Paixão lijkt mee te vallen, zo blijkt uit een Instagram-verhaal van de Braziliaanse aanvaller zelf. De in uitstekende vorm verkerende vleugelspeler moest zich na twintig minuten noodgedwongen laten wisselen bij Feyenoord.

Paixão zag vanaf de reservebank toe hoe Santiago Gimenez in vijfiten minuten tijd een hattrick completeerde. De Mexicaanse spits toonde weer eens zijn grootse vorm en had voor de theepauze zijn drie treffers al gemaakt.

In het tweede bedrijf konden de fans in De Kuip nog twee keer juichen, eerst na een treffer van Dávid Hancko en in blessuretijd nog eens na een eigen doelpunt van Suf Podgoreanu.

Het grootste zorgenkindje van de avond was dus het uitvallen van Paixão, maar ook daar hoeft Het Legioen niet wakker van te liggen. De aanvaller plaatst een foto van hemzelf, ondersteund door de medische staf en in gesprek met Brian Priske.

"Voor iedereen die me heeft geappt: maak je geen zorgen, ik ben oké", schrijft de 24-jarige flankspeler - die onlangs zijn contract bij Feyenoord verlengde - in zijn Instagram-story. "Ik ben snel terug om jullie vreugde te brengen."

Ook Priske leek opgelucht adem te halen. "Het lijkt niet ernstig, maar we moeten nog even afwachten", zei de Deense trainer na afloop op de persconferentie. Aankomende dinsdag zal Paixão vermoedelijk gespaard worden, als Feyenoord het in de TOTO KNVB Beker in Maastricht opneemt tegen MVV.

Priske zal hopen dat hij er zondag wel weer bij is. Dan staat namelijk de topper tegen PSV op het programma. Mochten de Rotterdammers die winnend besluiten, kruipt het opeens dicht naar de koploper toe en kan het het gat met de Eindhovenaren verkleinen tot slechts vier punten.