'Igor Paixão geniet concrete interesse uit Italië, Feyenoord wil transferrecord breken'

Igor Paixão staat in de belangstelling van Napoli, zo meldt Il Mattino. De Braziliaan maakt bij Feyenoord op persoonlijk vlak een uitstekend seizoen door en staat al sinds januari op de radar in Napels. Inmiddels zouden de onderhandelingen tussen beide clubs in gang zijn gezet, waarbij Feyenoord een hoge vraagprijs hanteert.

Paixão speelde onlangs tegen AC Milan misschien wel de beste wedstrijd van zijn carrière. Daarop werd hij opgenomen in de voorselectie van Brazilië, al was het niet genoeg om de definitieve lijst te halen. Het Italiaanse medium benadrukt echter dat Paixão al langere tijd in beeld is bij Napoli.

“De 24-jarige Braziliaan staat al sinds januari op het lijstje van Antonio Conte om Khvicha Kvaratskhelia op te volgen. Echter zijn de contacten geïntensiveerd in de afgelopen dagen. Paixão ligt op poleposition om de flank in Napels te bestrijken samen met David Neres.”

Feyenoord haalde Paixão in de zomer van 2022 voor een bedrag van 4,5 miljoen euro naar Rotterdam. Dennis te Kloese kan hem komende zomer voor een veelvoud van dat bedrag verkopen. Volgens het Italiaanse medium wordt er 35 miljoen euro verlangd voor Paixão.

Daarmee zou het uitgaande transferrecord van Feyenoord verbroken worden. Die is nu in handen van Santiago Gimenez en Mats Wieffer, die beiden voor 32 miljoen euro de deur uitgingen. Napoli lijkt echter niet te voldoen aan die vraagprijs en zet in op een transfersom van 25 miljoen euro.

In De Kuip ligt Paixão nog tot de zomer van 2029 vast. Daarom kan Feyenoord hoog in de boom gaan zitten qua vraagprijs, terwijl Napoli echt overtuigd lijkt van de kwaliteiten van de rechtspoot. “Hij is erg geliefd bij Napoli, omdat hij niet alleen op linksbuiten, maar ook op andere posities in de voorhoede uit de voeten kan.”

Daarbij heeft hij een streepje voor op Alejandro Garnacho, die ook in beeld is. Echter zou de houding van de Argentijn irritatie hebben gewekt bij de Italianen. Napoli is overigens niet de enige club die interesse heeft getoond in Paixão. Ook AS Roma zou hebben geïnformeerd bij Feyenoord.