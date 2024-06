‘Idioot beleid’ Ajax gekraakt: ‘Daar gaat hij zich totaal niet beter van voelen’

Ajax maakte woensdag het definitieve vertrek van Francisco Conceição naar FC Porto bekend. De Amsterdammers ontvangen 10,5 miljoen euro, een bedrag dat volgens de heren van ESPNs Voetbalpraat meer dan welkom is in de hoofdstad. Toch klinkt er ook behoorlijk wat kritiek op het beleid van de Amsterdammers, die in de ogen van Vincent Schildkamp onder meer gefaald hebben bij het opvangen van de 'warmbloedige' Portugees.

Conceição werd vorig jaar zomer door Ajax verhuurd aan Porto, waar zijn vader en oud-topvoetballer Sérgio Conceição aan het roer stond. Onder de vleugels van zijn vader ontwikkelde Conceição zich uitstekend in het Estádio do Dragão, waar hij uitgroeide tot Portugees A-international en dinsdag nog uitblonk in het oefenduel met Finland, door twee doelpunten van Bruno Fernandes voor te bereiden.

"Die heb ik gisteren (dinsdag, red.) zien spelen en hij was niet slecht", zegt tafelgast Anco Jansen met gevoel voor understatement. "Hij heeft ook een goed seizoen gespeeld bij Porto." Jansen is er dan ook van overtuigd dat Ajax er goed aan heeft gedaan om hem te verkopen, al was het vooral Porto dat de touwtjes in handen had met de optie tot koop. "Voor Ajax is het financieel een geweldige deal."

"Alleen zijn potentieel, en wat hij nu laat zien, dat heeft hij bij Ajax niet helemaal laten zien. Als hij wat langer de tijd had gekregen, dan had hij dat hier misschien ook wel gekund." Schildkamp gaat er vervolgens met gestrekt been in. "Het is toch het schoolvoorbeeld van idioot beleid als je geld betaalt voor een jongen waar je potentie in ziet, die toen al jeugdinternational van Portugal was... Het was niet eens een hele dure aankoop."

"Dan kijk je het toch een tijdje aan? Mikautadze is ook nooit serieus genomen." Mikautadze maakte afgelopen zomer de overstap van FC Metz naar Ajax, dat de Georgiër na een half jaar weer verhuurde aan Metz met optie tot koop. Daar floreerde de aanvaller, die inmiddels definitief eigendom is van Metz en naar verwachting een stuk meer gaat opleveren dan de dertien miljoen euro die Metz betaalde aan Ajax.

"Als hij international van Portugal wordt, dan had Ajax daar toch jarenlang plezier van kunnen hebben?", vervolgt Schildkamp over Conceição. "Of Ajax had er in ieder geval heel veel geld aan kunnen verdienen." Conceição ligt inmiddels tot medio 2029 vast bij Porto en heeft volgens Transfermarkt een waarde van 15 miljoen euro.

Kees Kwakman is van mening dat Ajax meer geduld had moeten hebben met de vleugelaanvaller. "Je had Berghuis en Kudus. Kudus ging weg en daar is toen geen nieuwe rechtsbuiten voor in de plaats gekomen. Dan had je kunnen zeggen: 'Deze jongen, met Berghuis aan de rechterkant, dat wordt de oplossing.' Hij wilde zelf ook wel weg, want hij was niet heel erg tevreden. Maar ja, dan nog heb je daar als Ajax het meeste over te zeggen."

Schildkamp is van mening dat er door Ajax niet genoeg rekening is gehouden met de omstandigheden waarin Conceição terecht is gekomen. "Er wordt gewoon niet genoeg over zo'n warmbloedige Zuid-Europeaan, wiens vader toch ook aardig kon voetballen, nagedacht. Zo'n jongen gaat met verwachtingen naar Amsterdam, zijn vader is een absolute topspeler geweest, die zet je niet vier keer achter elkaar op een gure maandagavond in tegen TOP Oss en Jong AZ. Daar gaat zo'n jongen zich totaal niet beter van voelen."

Conceição werd door Ajax gekocht toen de Amsterdammers er financieel beter voor stonden. "Zij dachten: laten we zo maar doen, zus maar doen en dan kijken we wel of het wat wordt. Maar nu is de situatie natuurlijk anders. Nu moeten ze zuiniger beleid voeren en zullen ze dit soort trucs niet zo snel meer uithalen", denkt Schildkamp, die er wel van overtuigd is dat de transfersom en het schrappen van Conceição's salaris welkome opstekers zijn voor Ajax.

