Ibrahim Afellay onder de indruk: ‘Hij heeft vijf longen en is onvermoeibaar'

Dinsdag, 14 november 2023 om 07:47 • Jordi Tomasowa

Ibrahim Afellay is onder de indruk van Sergiño Dest. De analist zag de Amerikaans international zondag namens PSV met een wonderschone assist schitteren tegen PEC Zwolle (4-0 winst). Ook had Afellay positieve woorden over voor André Ramalho.

PSV bleef ook tegen PEC foutloos in de Eredivisie. Johan Bakayoko, Guus Til en Luuk de Jong hadden de Eindhovenaren al op een comfortabele 3-0 voorsprong gezet. Het hoogtepunt was echter de wonderschone laatste treffer van de middag.

Na een heerlijke rush van Dest, die onderweg combineerde met meerdere spelers, gaf de back de bal achter het standbeen langs mee aan Tillman. Voor de aanvallende middenvelder was het afronden vervolgens een koud kunstje.

“De actie van Dest voor de goal was van grote schoonheid", zei Afellay bij Studio Voetbal. “Dat was heel knap. Hij dendert ook constant maar door. Die jongen heeft vijf longen en is onvermoeibaar. Daar heeft PSV een extra wapen mee. PSV is sowieso geen enkel moment in de problemen gekomen tegen PEC.”

“Ze hebben een enorm luxeprobleem met de aanvallende middenvelders, wat ze centraal achterin helaas juist niet hebben", vervolgde de voormalig Oranje-international. “Dat is het pijnpunt van PSV, de bezetting op die positie, al speelde Ramalho tegen PEC misschien wel zijn beste wedstrijd in zijn tijd bij PSV.”

Dest gaf na het duel met PEC te kennen graag zelf ook een doelpunt te hebben gescoord. “De drie punten zijn het belangrijkste", vertelde hij tegenover het eigen clubkanaal. "Ik dribbel op bij die goal en maak een één-twee met Luuk de Jong en Malik Tillman. Die laatste maakt hem ook af. Het was een mooi hoogstandje. Jammer dat ik zelf niet scoor. Hij komt eraan, ik voel dat ik hem binnenkort wel een keer ga maken.”

Zijn hoogstandje is iets wat hij in de jeugd heeft geleerd, zo gaf Dest aan. "Dit zijn wel dingen die we vroeger hebben getraind, toen we jonger waren. Nu kwam het spontaan in me op. Als dat de makkelijkste manier is om hem op dat moment te geven, dan doe ik het zo."